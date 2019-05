«Ήταν όλοι τους παιδιά μου»: Σάλι Φιλντ και Μπιλ Πούλμαν από το Old Vic του Λονδίνου στο Μέγαρο Μουσικής

Δύο μεγάλα κινηματογραφικά αστέρια, τη Σάλι Φιλντ και τον Μπιλ Πούλμαν, θα απολαύσει στο θεατρικό σανίδι το κοινό, την Πέμπτη 15 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο έργο Ήταν όλοι τους παιδιά μου (All my Sons) του Άρθουρ Μίλερ, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από το θέατρο Old Vic του Λονδίνου στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του National Theatre Live.

Η διάσημη ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για τις Ανθισμένες μανόλιες και ο πολυβραβευμένος Μπιλ Πούλμαν (βραβείο διεθνούς φεστιβάλ του Λοκάρνο, Γούντστοκ κ.ά.), o oποίος έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας στην ταινία Ημέρα Ανεξαρτησίας, αποτελούν το πρωταγωνιστικό ντουέτο του σπαρακτικού δράματος του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα.

Το πάντα επίκαιρο έργο του Μίλερ πρωτοπαρουσιάστηκε το 1947 στη Νέα Υόρκη σε σκηνοθεσία Ηλία Καζάν και αυτή τη σεζόν ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σκηνοθετημένο από τον Τζέρεμι Χέριν, γνωστό στους φίλους του NTL από την εξαιρετική δουλειά του στην παράσταση This House.