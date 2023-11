«Ετοιμάσου μαζί μου»: Τα βίντεο που παρακολουθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι

via Associated Press

via Associated Press

Τα βίντεο GRWM (Get Ready With Me), όπως είναι επίσης γνωστά, αποτελούν μέρος μιας τάσης που έχει αποκτήσει δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία. Σκεφτείτε τα βίντεο «Καθάρισε μαζί μου», όπου οι χρήστες παρακολουθούν ανθρώπους να καθαρίζουν τα σπίτια τους για έμπνευση ή ευχαρίστηση. Ή πολύωρα βίντεο «Μελέτη μαζί μου» για φοιτητές που θέλουν φιλαράκια για να αντέξουν το διάβασμα.