EURO 2021: Τελικά, ήταν ή όχι πέναλτι;

via Associated Press Ο Ραχίμ Στέρλινγκ της Αγγλίας (αριστερά στην εικόνα) ανατρέπεται από τον Δανό Ματίας Γένσεν και ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι στον ημιτελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλε, στις 7 Ιουλίου 2021.. (Laurence Griffiths/Pool Photo via AP)