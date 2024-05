Eurovision 2024: Η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι προκρίθηκε στον τελικό

via Associated Press

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι: Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι: VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Ακολούθησε η Charlotte Perrelli που ερμήνευσε το «Take Me To Your Heaven» που έφερε την 4η νίκη στην Σουηδία το 1999, ενώ το special Sing-A-Long performance έκλεισε η Sertab Erener με το «Everyway That I Can», οι οποίες ενθουσίασαν επίσης το κοινό.