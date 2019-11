«Everything I wanted»: Η Μπίλι Αιλις ζει τον εφιάλτη στο νέο της τραγούδι

Η Μπίλι Αιλις κυκλοφόρησε το νέο της σινγκλ με τίτλο «everything i wanted», λίγες ώρες μετά το ολιγόλεπτο teaser προς τους θαυμαστές της στο Instagram.

Το νέο τραγούδι, έρχεται μόλις οκτώ μήνες μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της αλμπουμ με τίτλο «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» και είναι διαθέσιμο για ακρόαση από χθες, Τετάρτη. Τα φωνητικά μαζί με το πιάνο δίνουν μια αίσθηση μυστηρίου στο τραγούδι, το οποίο μιλάει για έναν εφιάλτη. «Είχα ένα όνειρο/Ελαβα όλα όσα ήθελα/Οχι αυτά που νομίζεις/Κι αν είμαι ειλικρινής/Θα μπορούσε να είναι εφιάλτης», είναι μερικοί από τους στίχους στο «everything i wanted». Το τραγούδι διάρκειας τεσσάρων λεπτών, είναι μια συνδημιουργία της Αιλις μαζί με τον αδερφό της Φίνεας και μάλιστα έχει και ειδικά ακουστικά εφέ, όπως το σημείο που η Αιλις ακούγεται σαν να τραγουδάει κάτω από το νερό.

Σύμφωνα με ένα Δελτίο Τύπου, το «everything i wanted» ηχογραφήθηκε στο στούντιο που βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας στο Highland Park, καθώς και κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Αιλις το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Το τραγούδι αυτό το έγραψα μαζί με τον αδερφό μου. Ο,τι κι αν συμβεί, πάντα ήμασταν και θα είμαστε κοντά για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Ομως η Αιλις, δεν σταματάει εκεί: σε μια πρόσφατη ιστορία του Instagram, η 17χρονη σταρ ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον ακόμα ένα νέο τραγούδι έτοιμο, όπως και το βίντεο για το σινγκλ της «xanny». Μήπως αυτές οι κυκλοφορίες προμηνύουν νέο άλμπουμ; Ο χρόνος θα δείξει.