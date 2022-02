Έξι σημάδια τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος που εντοπίζονται στην συνέντευξη για πρόσληψη

1. Ο διευθυντής εργατικού δυναμικού κακολογεί αυτόν που είχε την θέση πριν από εμάς ή τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούμε

Ένας τρόπος για να το μάθουμε είναι να ρωτήσουμε τι συνέβη με το άτομο που κατείχε προηγουμένως τη θέση μας, σύμφωνα με την Ντόνα Μπόλμαν, εργατολόγο με έδρα τη Φλόριντα και συγγραφέα του «Stand Up For Yourself Without Getting Fired: Resolve Workplace Crises Before You Quit, Get Axed or Sue the Bastards».