Εξωγήινοι βρίσκονται ήδη στη Γη και κάνουν επιμειξίες με ανθρώπους, λέει διδάσκων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

stocksnapper via Getty Images

Οι φίλοι της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «X-Files»πιθανότατα να θυμούνται τη θεωρία συνωμοσίας που αποτελούσε (από ένα σημείο και μετά) τη «ραχοκοκαλιά» της, βάσει της οποίας εξωγήινοι βρίσκονταν ήδη στη Γη και δημιουργούσαν υβρίδια, με απώτερο στόχο τον εποικισμό του πλανήτη μας- και αυτό ακριβώς είναι και το πλαίσιο της θεωρίας του Γιουνγκ-χάε Τσι, διδάσκοντος του Oriental Institute του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των The Times, ο Τσι, ο οποίος διδάσκει κορεάτικα, υποστηρίζει πως αόρατοι σε εμάς εξωγήινοι μοιράζονται ήδη τη βιόσφαιρά μας και έχουν σκοπό να αποικίσουν τον πλανήτη μας. Για αυτόν τον λόγο- πάντα σύμφωνα με τον Τσι- κάνουν επιμειξίες/ προσπάθειες διασταύρωσης ειδών με ανθρώπους, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου, υβριδικού είδους που θα σώσει τον πλανήτη από την καταστροφή που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Τα υβρίδια αυτά, όπως είπε, ίσως να βρίσκονται ήδη ανάμεσά μας χωρίς να γίνονται αντιληπτά, όπως είχε πει σε ομιλία του πριν χρόνια- και τώρα έγραψε βιβλίο πάνω στο θέμα.

Tον Απρίλιο του 2018, ο Τσι είχε προτείνει στην The Oxford Union να υποβληθεί ως ερώτημα για debate η εξής πρόταση: «Εξωγήινοι υπάρχουν στη Γη, ναι ή όχι;». Ωστόσο η πρότασή του απορρίφθηκε. Ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα Oxford Student, πιστεύει ότι υπάρχει ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των υποτιθέμενων απαγωγών από εξωγήινους. Στο πλαίσιο της θεωρίας του επικαλείται έναν «ερευνητή απαγωγών» στις ΗΠΑ, ενώ λέει πως δεν είναι «μόνο οι επιστήμονες και οι θεολόγοι, αλλά επίσης και μη ανθρώπινα είδη που φαίνονται να ανησυχούν πολύ για την επιβιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους».

«Μπορεί λίγο-πολύ να θεωρηθεί ότι το πρόγραμμα των υβριδίων αποτελεί αντίδραση στην επικείμενη καταστροφή του ανθρώπινου πολιτισμού» έχει συμπεράνει ο ίδιος, υποστηρίζοντας πως η έλευση των εξωγήινων συμπίπτει με την εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων στον πλανήτη μας, ειδικά της κλιματικής αλλαγής και των πυρηνικών όπλων.

Μάλιστα, ο δρ. Τσι, που παρουσιάζει τη θεωρία του στο βιβλίο του, «Alien Visitations and the End of Humanity» (Εξωγήινες επισκέψεις και το τέλος της ανθρωπότητας), υποδεικνύει τέσσερα είδη εξωγήινων: κοντούς, ψηλούς και τολμηρούς, φολιδωτούς με μάτια ερπετών και εντομοειδείς. Οι τελευταίοι φαίνονται να είναι υψηλότερα στην ιεραρχία, σύμφωνα με τον Τσι, που λέει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν σε ένα βιοσύστημα το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε επειδή η αντίληψή μας περιορίζεται λόγω των οργάνων μας.

«Αν ήταν μακριά, δεν θα έπρεπε να ανησυχούν για εμάς. Δεν νομίζω πως είναι από μακριά, είναι απλά δίπλα μας, δεν μπορούμε να τους δούμε» είπε, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την ίδια βιόσφαιρα σημαίνει ότι επηρεάζονται αρνητικά και αυτοί, οπότε και ασχολούνται περισσότερο με τα ανθρώπινα ζητήματα. Οι υποθέσεις του για τα υβρίδια, όπως είπε στο Oxford Student, είναι τρεις: «Μία πιθανότητα είναι να βρίσκουν το DNA μας πολύτιμο για την επιβίωση του είδους. Δεύτερη είναι η δημιουργία ειδών που μπορούν να επιβιώσουν στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες...τρίτον, κάποιοι απαχθέντες αναφέρουν ότι τα υβρίδια αυτά έχουν πολύ υψηλή νοημοσύνη, οπότε (μήπως) τα παράγουν ως επιλυτές προβλημάτων, μελλοντικούς ηγέτες;».

«Δεν έρχονται για εμάς, αλλά για τους ίδιους, για την επιβίωσή τους, αλλά η επιβίωσή τους είναι και η δική μας- η επιβίωση ολόκληρης της βιόσφαιρας» πρόσθεσε.

Ο ίδιος, πάντως, έχει παραδεχτεί πως αναζητεί «περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξει την άποψή του».