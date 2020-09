Εγκαίνια για την έκθεση του Brice Marden στη Gagosian

Ο Brice Marden γεννήθηκε το στο Bronxville της Νέας Υόρκης, όπου ζει και εργάζεται. Έργα του περιλαμβάνονται στις συλλογές της Tate Gallery στο Λονδίνο, του Kunstmuseum Basel, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης, του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης,

του Μουσείου Solomon R. Guggenheim στη Νέα Υόρκη, του Μουσείου Αμερικανικής Τέχνης Whitney στη Νέα Υόρκη, του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, του Μουσείου και Γλυπτοθήκης Hirshhorn στην Ουάσιγκτον, του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

του Σικάγο, του Μουσείου Τέχνης του Σεντ Λούις, του Μουσείου Καλών Τεχνών του Χιούστον, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο, και του Εθνικού Μουσείου Καλών Τεχνών στην Οτάβα.

Στις μεγάλες εκθέσεις του περιλαμβάνονται η έκθεση στο Μουσείο Solomon R. Guggenheim στη Νέα Υόρκη (), η έκθεση Paintings, Drawings, Etchings 975–80 στο Μουσείο Stedelijk στο Άμστερναμ (, η οποία ταξίδεψε στην γκαλερί Whitechapel Art Gallery στο Λονδίνο), η έκθεση Cold Mountain στο Dia Center for the Arts στη Νέα Υόρκη (, η οποία ταξίδεψε στο Walker Art

Center στη Μιννεάπολη, στο μουσείο Menil Collection στο Χιούστον, και στο Städtisches Kunstmuseum στη Βόννη της Γερμανίας), η έκθεση A Retrospective of Paintings and Drawings στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (–, η οποία ταξίδεψε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο και στο Hamburger Bahnhof–Museum für Gegenwart στο Βερολίνο), η

έκθεση Morocco στο Musée Yves Saint Laurent στο Μαρακές (), και η έκθεση Think of Them as Spaces: Brice Marden’s Drawings στο μουσείο Menil Collection στο Χιούστον (, η οποία θαταξιδεύσει στο Kunstmuseum Basel το ).