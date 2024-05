Fake έργα Μονέ και Ρενουάρ εντοπίστηκαν στο eBay - «Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

via Associated Press

Μεταξύ των έργων που έχουν αναγνωριστεί ως fake από τα τεστ της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας πίνακας ο οποίος διαφημίζεται ως έργο του Μονέ και τιτλοφορείται «Forest With a Stream» με τιμή πώλησης 599.000 δολάρια και ένας που αναφέρεται ως σπουδή του Κλοντ Ρενουάρ με κόστος 165.000 δολάρια .

Απέδωσε τον πίνακα του Ρούμπενς «A View of Het Steen in the Early Morning» που βρίσκεται στη National Gallery στον Φλαμανδό Δάσκαλο σε ποσοστό 98,76%, αλλά αμφισβήτησε ότι το έργο «Σαμψών και Δαλιδά» είναι δικό του, ενώ υποστήριξε την αναγνώριση αμφισβητούμενων έργων, όπως μια αυτοπροσωπογραφία του 1889 του Βίνσεντ βαν Γκογκ στο Εθνικό Μουσείο του Όσλο.