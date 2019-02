FameLab: Τα τρία λεπτά που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή

Τα τελευταία τρία χρόνια, με πρωτοβουλία του Βρετανικού Συμβουλίου της Ελλάδας, συμμετέχει στο πρόγραμμα SchoolLab που οργανώνει το British Council της Γαλλίας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επισκέπτεται γαλλικά σχολεία και διδάσκει σε μικρούς μαθητές πώς να επικοινωνούν την επιστήμη. Επιπλέον, μέσω του Famelab, έγινε μέλος της ομάδας «Science Reactors» και ασχολήθηκε με την κωμωδία και το stand up comedy, αρχικά με την επιστημονική κωμωδία (stand up science) και στη συνέχεια με το γνήσιο stand up comedy, παίρνοντας μέρος σε πολλές παραστάσεις και φεστιβάλ. Έχοντας συσσωρεύσει όλη αυτή την εμπειρία, η Μερόπη Καρακιουλάκη έγινε κι εκείνη πλέον μέλος της κριτικής επιτροπής που αξιολογεί τους διαγωνιζόμενους της Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να διακρίνει τα νέα ταλέντα της επικοινωνίας της επιστήμης.

«Ποια είναι η συμβουλή που δίνετε στους νέους που θα σταθούν μπροστά σας για να προκριθούν στον διαγωνισμό»;

«Να διαλέξουν ένα θέμα που αγαπούν και να προσπαθήσουν να μας μεταδώσουν το πάθος τους για αυτό. Να το αναλύσουν με επιστημονικά ορθό, αλλά και κατανοητό τρόπο. Αυτό χρειάζεται ευρηματικότητα και πολλές πρόβες. Αν πραγματικά ευχαριστηθούν την διαδικασία, θα το ευχαριστηθούμε και εμείς που θα τους ακούσουμε και τότε θα τους περιμένει μία θέση στον τελικό της Αθήνας».

Νέοι με πάθος για την επιστήμη

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 18 και να σπουδάζουν ή να έχουν σπουδάσει σε κάποια σχολή θετικών και τεχνολογικών επιστημών ή επιστημών Υγείας. «Το πραγματικό κριτήριο ωστόσο είναι να έχουν πάθος για αυτό το οποίο κάνουν», σχολιάζει ο Βαγγέλης Κραββαρίτης από το British Council. Ο ίδιος αναφέρεται στον στόχο της φετινής διοργάνωσης. «Θα θέλαμε μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό να προκύψει μια νέα «φουρνιά» ανθρώπων με πάθος για την επιστήμη, με ταλέντο στην επικοινωνία και με φιλοδοξία να προχωρήσουν», εξηγεί.