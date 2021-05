Φαντάσου ότι είσαι ο Itsmi

Itsmi My style rocks, my life sucks

Τα σχέδια αυτά έχουν την πνοή ενός καλλιτέχνη που απευθύνεται με πηγαίο αίσθημα στο θεατή. Όλα μαζί συνθέτουν τις σελίδες ενός έργου, κάποια μάλιστα με ημερολογιακή καταγραφή της επικαιρότητας.

Με μια θεληματική αναγωγή σ’ ένα κλίμα παιδικό, ο Itsmi στήνει τις τρομακτικές του φιγούρες, που στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτε το τρομακτικό, γιατί τις λυτρώνει μια σάτιρα που κάποτε φτάνει σε μιαν ειρωνική ευφορία.

Η σχεδιαστική του γραφή, συχνά χρωματιστή ώστε ν’ αποτελεί την ίδια τη χρωματική υπόσταση του έργου του, έχει μιαν αμεσότητα που μαγνητίζει το βλέμμα.

Προσοχή εδώ. Δεν πρόκειται για την επίδειξη μαστοριάς που παριστάνει την αλήθεια του παιδικού σχεδίου. «I can also draw like itsmi»,γράφει κάπου κι αυτοσαρκάζεται. Το γέλιο πάει ταιριασμένο με το σαρκασμό του. Είναι σαν την οξύτητα ενός άγουρου μα τσουχτερού σαρκασμού που έχουν τα παιδιά σα γελάνε.