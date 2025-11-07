Μόλις δυόμισι ώρες από την Αθήνα, ανάμεσα στα επιβλητικά βουνά της ορεινής Κορινθίας, ξεδιπλώνεται ένας δρόμος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από καρτ ποστάλ. Ο νέος οδικός άξονας Φενεού – Λίμνης Δόξα, μήκους πέντε χιλιομέτρων, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά οδικά τοπία της Ελλάδας, ειδικά τους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Στο νέο βίντεο του καναλιού Up Stories, η κάμερα «ταξιδεύει» μέσα από τις στροφές του δρόμου, ανάμεσα σε δάση που αλλάζουν χρώματα, με πλάνα που κόβουν την ανάσα. Το φως, η σιωπή της φύσης, τα φύλλα που χρυσίζουν – όλα συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει περισσότερο με ζωγραφιά παρά με πραγματικό τοπίο. Στο τέλος αυτής της διαδρομής αποκαλύπτεται η μαγευτική Λίμνη Δόξα: ένας φυσικός καθρέφτης που κάθε εποχή αλλάζει πρόσωπο, αλλά παραμένει πάντα μαγικός.

Στο κέντρο της, το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου δεσπόζει πάνω στα νερά, χαρίζοντας μια μοναδική πινελιά γαλήνης και μυσταγωγίας. Και λίγο πιο ψηλά, σκαρφαλωμένη στο βουνό, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού – ένας τόπος πνευματικότητας με θέα που κόβει την ανάσα. Από εκεί, ολόκληρη η Λίμνη Δόξα απλώνεται μπροστά σου σαν πίνακας.

Ο νέος δρόμος δεν ενώνει μόνο τόπους, αλλά και εμπειρίες. Κατασκευασμένος με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων, ανοίγει νέους ορίζοντες για την περιοχή – φέρνοντας πιο κοντά τον Φενεό, τη Λίμνη Δόξα και τη Μονή Αγίου Γεωργίου, αλλά και όλους εμάς που αγαπάμε τη φύση και τα ελληνικά τοπία.

Η ομάδα του Up Stories αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη διαδρομή αυτή, μέσα από κινηματογραφικά πλάνα drone και επίγειες λήψεις που αναδεικνύουν κάθε στιγμή του ταξιδιού – από το πρώτο φως του ήλιου ως το σούρουπο που βάφει τη λίμνη χρυσοκόκκινη.

Αν αναζητάς μια μικρή απόδραση, μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα, με ομορφιά που μοιάζει να ανήκει σε άλλον κόσμο, αυτός ο δρόμος σε περιμένει. Ένα ταξίδι στην καρδιά της ελληνικής φύσης – εκεί όπου η γαλήνη συναντά την περιπέτεια.