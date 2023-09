Φάρμακο για αδυνάτισμα που μιμείται τη γυμναστική και δυναμώνει τους μύες

Prapass Pulsub via Getty Images

Το συγκεκριμένο φάρμακο αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε από έναν καθηγητή Φαρμακευτικής του University of Florida και συναδέλφους του. Η χρήση του σε παχύσαρκα ποντίκια οδήγησε στην απώλεια βάρους, καθώς «έπεισε» τους μύες τους ότι ασκούνταν περισσότερο από ό,τι ασκούνταν στην πραγματικότητα, επιταχύνοντας τον μεταβολισμό των ζώων. Επίσης, αύξησε την αντοχή των ποντικιών, κάνοντάς τα να τρέχουν περίπου 50% πιο μακριά από ό,τι προηγουμένως.

Με ομάδα ερευνητών στο Washington University in St. Louis και στο St. Louis University ο Μπούρις δημοσίευσε τα ευρήματα στις 22 Σεπτεμβρίου στο Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.