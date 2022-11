«Φύλακες της Μεσογείου»: Τρεις ιστορίες για την προστασία των θαλασσών μας

Την ώρα που η Μεσόγειος θάλασσα εκπέμπει SOS, το δίκτυο «Μαζί για τη Μεσόγειο» (Together for the Med) δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο του ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας τρεις ιστορίες ανθρώπων που δουλεύουν καθημερινά για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, θέτουμε στο επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και ψαράδων, στη φιλόδοξη προσπάθεια για να κρατήσουμε τις θάλασσές μας ζωντανές.