Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: 240.000 θεατές και απολογισμός - ρεκόρ για το φετινό καλοκαίρι

Μουσική και Xορός στο Ηρώδειο: Avanti Maestri

Οπως αναφέρει η ομάδα του Φεστιβάλ Αθηνών, φέτος, στον υποβλητικό χώρο του Ηρωδείου υποδεχθήκαμε μερικούς από τους σημαντικότερους σολίστ και μαέστρους του κόσμου καθώς και κορυφαίες ορχήστρες, όπως τους εκπληκτικούς Emanuel Ax, Λεωνίδα Καβάκο και Yo-Yo Ma, την περίφημη Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Santtu-Matias Rouvali με την εκρηκτική σολίστ του βιολιού Patricia Kopatchinskaja, τον πολυβραβευμένο κόντρα τενόρο - φαινόμενο Jakub Józef Orliński, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, μαζί με τους Il Pomo D’ Oro, τη διάσημη Chamber Orchestra of Europe υπό τη διεύθυνση του Simon Rattle με τη διακεκριμένη μεσόφωνο Magdalena Kožená, την εντυπωσιακή ορχήστρα χάλκινων και κρουστών The Philharmonic Brass υπό τη διεύθυνση του Philippe Auguin, τον θρύλο της jazz Charles Lloyd με το κουαρτέτο του Sky Quartet και καλεσμένους τη Μαρία Φαραντούρη και τον Σωκράτη Σινόπουλο, τη μοναδική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου με το παιδί-θαύμα του πιάνου, τον δεκατριάχρονο Elisey Mysin, την αισθαντική Loreena McKennitt, την αντισυμβατική Anohni με τους Johnsons σε παγκόσμια πρεμιέρα της περιοδείας τους, τον ένα και μοναδικό, ανεπανάληπτο Sting, και βέβαια, τη «δική» μας, διεθνώς καταξιωμένη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δύο φορές: υπό τη διεύθυνση του Neeme Järvi στην αριστουργηματική Ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, και υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού σε έργα Μπάρτοκ και Τσαϊκόφσκι με τον εκφραστικότατο βιρτουόζο πιανίστα Alexei Volodin.

Στο Ηρώδειο απολαύσαμε επίσης τη νέα παράσταση σύγχρονου χορού EXIT ABOVE της Anne Teresa De Keersmaeker και των Rosas, καθώς και δύο συγκινητικές και εξαιρετικά δημοφιλείς όπερες, σε αναβίωση, από την Εθνική Λυρική Σκηνή: την Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι στο άνοιγμα του προγράμματος υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, και την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι στο κλείσιμο υπό τη διεύθυνση του Pier Giorgio Morandi. Επιπλέον, σ’ αυτόν τον μαγικό χώρο, γιορτάσαμε τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης με δύο ιστορικής σημασίας συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου, τα 100 χρόνια ζωής του Μίμη Πλέσσα, καθώς και τα 50 χρόνια της Τάνιας Τσανακλίδου στη δισκογραφία.

Πειραιώς 260: Κόμβος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και αυτόνομος προορισμός ψυχαγωγίας

Πριν και μετά τις παραστάσεις στην Πειραιώς 260, παρακολουθήσαμε στην ενότητα Πρόλογος τα Pre-Show Talks, που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα Post-Show Talks στην ενότητα Έξοδος, όπου συναντήσαμε τους σκηνοθέτες, χορογράφους και λοιπούς συντελεστές. Στην αγαπημένη Πλατεία, παρακολουθήσαμε, για τέταρτη χρονιά, το AEF Urban Dance Contest, με τις συναρπαστικές χορευτικές αναμετρήσεις Hip Hop battle και All styles battle, καθώς και τα Judges Showcases, σε επιμέλεια Ηλία Χατζηγεωργίου και Περικλή Πετράκη. Στους νικητές απονεμήθηκαν χρηματικά έπαθλα.

Το γεμάτο ενέργεια Live στην Πλατεία, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα, που άρχιζε μετά τις παραστάσεις, έγινε πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για την καλοκαιρινή διασκέδαση της πόλης καθώς η Πειραιώς 260, εκτός από γόνιμο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο, δημοφιλή προορισμό ψυχαγωγίας για το κοινό της Αθήνας. Απολαύσαμε τζαζ, funk, σόουλ, blues, pop, λάτιν, post-punk, afrobeat, ηλεκτρονική μουσική, ρυθμούς και μελωδίες από την Κούβα, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα και συναρπαστικούς αυτοσχεδιασμούς. Τα μουσικά σχήματα Mode Plagal, Nefeli Fasouli Quintet, Missigno, Mob, Yoel Soto Group, The Soul Peanuts & Friends, Datfunkband & Guests μας ξεσήκωσαν σε ένα ανέμελο, γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση ξεφάντωμα.

GRAPE 2024: «Διαβατήριο» για το εξωτερικό

Το grape 2024 εντυπωσίασε με τη μεγάλη προσέλευση προσκεκλημένων: περισσότεροι από 60 καλλιτεχνικοί διευθυντές και εκπρόσωποι των σημαντικότερων φεστιβάλ, πολιτιστικών οργανισμών και μέσων ενημέρωσης από την Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία και τον Καναδά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Φεστιβάλ και συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν οκτώ νέα έργα ταλαντούχων εκπροσώπων των ελληνικών παραστατικών τεχνών. Μερικοί από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπήθηκαν είναι οι: Festival d’Avignon (Γαλλία), Rising Melbourne (Αυστραλία), FIBA - Festival Internacional de Buenos Aires (Αργεντινή), TransAmériques (Καναδάς), Residenztheater (Γερμανία), Factory International (Ηνωμένο Βασίλειο), Centre Nationale de la Danse (Γαλλία), NYU Skirball (ΗΠΑ), National Theatre & Concert Hall (Ταϊβάν), Triennale Milano Teatro (Ιταλία), Salzburger Festspiele (Αυστρία) και Ministry of Cultures, Arts and Knowledge of Colombia (Κολομβία).