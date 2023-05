Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας-έκπληξη στον Χάρισον Φορντ. Η υποδοχή του «Indiana Jones 5»

via Associated Press

Όταν ανακοινώθηκε ότι το «Indiana Jones & the Dial of Destiny», επρόκειτο να προβληθεί (εκτός διαγωνιστικού) στην Κρουαζέτ, οι διοργανωτές είπαν ότι ετοίμαζαν μια «ειδική τιμητική διάκριση» για τον Χάρισον Φορντ, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Πάντως, το «παρών» στην πρεμιέρα έδωσαν τόσο ο CEO της Disney Μπομπ Άιγκερ όσο και η προέδρος της Lucasfilm, Καθλίν Κένεντι, που ταξίδεψαν στη Νότια Γαλλία προς τιμήν του Φορντ.

Ο Χάρισον Φορντ είναι παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ: Ήταν στις Κάννες για το The Conversation (1974), το Apocalypse Now (1979) και το Witness (1985), αλλά και το 2014 για ένα special event που διοργανώθηκε με στόχο την προώθηση του The Expendables 3.