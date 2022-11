Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμά τη μνήμη του Άλκη Καμπανού με 13 μονόλεπτες ταινίες

Στην ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η ειδική προβολή πεντάλεπτης ταινίας, η οποία βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό οπαδικής βίας. Πρόκειται για την ταινία Soccer as an excuse for violence, του Μάικλ Ντουκάκις, που μας μεταφέρει την προσωπική μαρτυρία του ηθοποιού και σεναριογράφου από την επίθεση χούλιγκαν στο Θέατρο Τέχνης, τον Φεβρουάριο του 2011.