Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι: Από την Κάιλι στη Μάιλι

Το βρετανικό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ - ορόσημα του πλανήτη, «έριξε» για φέτος αυλαία με τους The Cure στην περιβόητη σκηνή - πυραμίδα (Pyramid Stage), οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό με το line-up που παρουσίασαν.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Γκλάστονμπερι υποδέχθηκε μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, παλιά και νέα όπως η Κάιλι Μινόγκ, η Μάιλι Σάιρους, η εκκλησιαστική χωρωδία Langa Methodist, η Τζανέλ Μονέ και η ανερχόμενη Μπίλι Άιλις.

Το φεστιβάλ έκρυβε και εκπλήξεις που ενθουσίασαν ακόμα περισσότερο τους παρευρισκόμενους, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση του Κρις Μάρτιν στην φλαμένγκο εκδοχή του «Can’t Get You Out of My Head» και του Νικ Κέιβ στο ντουέτο με τη Μινόγκ και το «Where The Wild Roses Grow». Οι Killers, οι οποίοι ήταν το πρώτο όνομα (headliners) στη σκηνή, καλωσόρισαν τους Pet Shop Boys και τον Johnny Marr για να ερμηνεύσουν μαζί τα: «Always On My Mind», «Human», «This Charming Man» και «Mr. Brightside».

Την τελευταία μέρα του Γκλάστονμπερι, το κοινό χειροκρότησε την εμφάνιση του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους του φεστιβάλ για τη βοήθεια στη μείωση της χρήσης του πλαστικού, πράξη που έσωσε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια που χρησιμοποιήθηκαν εκείνες τις μέρες. Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα του σειρά στο BBC, με όνομα «Seven Worlds, One Planet».