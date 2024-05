Μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στα FNL best restaurants awards 2024

FNL

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 7η απονομή των FNL Best Restaurant Awards, στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών, τη Δευτέρα 20 Μαΐου, αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια για το 2024. Στη μεγαλύτερη γιορτή της γαστρονομίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, 230 εστιατόρια από ολόκληρη την Ελλάδα διακρίθηκαν για την αριστεία τους, καταρτώντας και φέτος τη λίστα της ελίτ της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής.

FNL

Η λαμπερή Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία για άλλη μια χρονιά ανέλαβε το ρόλο της βασικής παρουσιάστριας της βραδιάς, κήρυξε την έναρξη της τελετής σε άκρως εορταστικό κλίμα, καλώντας στη συνέχεια στο βήμα τον Πάνο Δεληγιάννη. Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο ιδρυτής του The Food and Leisure Guide και εμπνευστής των βραβείων, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη συνεργασία με την Blue Marble -μεγάλου χορηγού της βραδιάς, όπως και το NBG Pay της Εθνικής Τράπεζας- στο πλαίσιο μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών βιωσιμότητας, αρχής γενομένης από τα Best Restaurant Awards 2024.

FNL Το food party που ακολούθησε

Ανάμεσα στα βραβεία που απονεμήθηκαν, το εστιατόριο Μύλος By The Sea στη Λέρο, όχι μόνο ανέβηκε στα τρία αστέρια αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση στη νεοσύστατη The List 2024 by FNL Best Restaurant Awards που εγκαινιάστηκε φέτος και θα αποτελεί στο εξής την κορύφωση των βραβείων. Στα υπόλοιπα ειδικά βραβεία, ο Scorpios ανακηρύχθηκε «Καλύτερο Μπαρ Εστιατορίου», ενώ το Nammos απέσπασε ειδική διάκριση ως το κορυφαίο Greek-Global Restaurant Brand. Το κοινό καταχειροκρότησε τον Χριστόφορο Πέσκια που βραβεύτηκε ως «Mentor & Pioneer Chef», και τον Στέλιο Παρλιάρο που διακρίθηκε ως «Mentor & Pioneer Pastry Chef», ωστόσο ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Ηλίας Μαμαλάκης παρέλαβε το φετινό βραβείο «Συνολικής Προσφοράς», με το αντίστοιχο βραβείο της «Προσφοράς στην Ελληνική Παράδοση» να απονέμεται στον Δημήτρη και τον Μιχάλη Μαυρίκο. «Restaurant Manager of the Year» ανακηρύχθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, και «Wine Director of the Year» ο Γιάννης Καρακάσης MW, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά στα 7 χρόνια του θεσμού, ένα εστιατόριο πέτυχε την ανώτατη αξιολόγηση των τεσσάρων αστεριών: το Etrusco.

FNL Το κατάμεστο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών

Την τελετή απονομής ακολούθησε το καθιερωμένο food party, στο περιστύλιο του Ωδείου, με εκλεκτά εδέσματα υπό την επιμέλεια του catering Δειπνοσοφιστήριον, και δημιουργίες βραβευμένων Chef από το Tudor Hall, το Nikkei, το Napul’e, αλλά κι ένα Caviar bar από την Kaviari Paris, ενώ τα γλυκά έφεραν την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου. Οι 600 και πλέον εκλεκτοί καλεσμένοι, πρωταγωνιστές της εστίασης, του επιχειρείν, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τα ποτά των υποστηρικτών της βραδιάς: τη σαμπάνια Moët & Chandon, το malt whisky The Macallan, τα Negroni cocktails της Campari, τα κρασιά της Trinity Wines, τις μπίρες Craft, τον καφέ Taf και τα ανθρακούχα νερά Δουμπιά. Ήταν μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά με την καλύτερη επίγευση!

FNL Η σκηνή των βραβείων

Σχετικά με το FNL:

Το FNL (The Food and Leisure Guide, www.fnl-guide.com), είναι το κορυφαίο portal γαστρονομίας και ευζωίας, που ιδρύθηκε το 2011 από τον έγκριτο γευσιγνώστη Πάνο Δεληγιάννη και τη σύζυγό του, Εύη Φέτση. Έχοντας φιλοξενήσει εκατοντάδες ενυπόγραφες κριτικές ελληνικών εστιατορίων καθώς και των πιο πολυσυζητημένων και δημοφιλών εστιατορίων του εξωτερικού, επιτρέπει στην κριτική επιτροπή να τοποθετεί αξιολογικά τα εστιατόρια σε μια κλίμακα διεθνούς εμβέλειας. Κάθε εστιατόριο αξιολογείται από μέλη της γευσιγνωστικής επιτροπής μία ή και περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς με αυστηρά αξιολογικά κριτήρια, όπως είναι η ανάδειξη της ποιοτικά καλύτερης δυνατής πρώτης ύλης, η τεχνική επάρκεια του σεφ στην εκτέλεση μιας συνταγής, η σύνθεση του μενού και το κατά πόσο εκφράζει με ακρίβεια τη γενικότερη ταυτότητα του εστιατορίου, η πολυπλοκότητα, η αρμονία, το γευστικό βάθος και η παρουσίαση ενός πιάτου, καθώς κι η ικανότητα του σεφ να επιχειρεί δημιουργικές σπεσιαλιτέ, συνδυάζοντας με τόλμη και φαντασία κορυφαία υλικά.

Ομοίως, από το 2016, τα βραβεία-θεσμός FNL Best Restaurant Awards, αποτυπώνουν με συνέπεια τη σύγχρονη γευστική αισθητική, και αναδεικνύουν τους χώρους εστίασης όπου εκδηλώνονται συνεχώς οι νέες γαστρονομικές τάσεις. Η τελική λίστα διαμορφώνεται από την πολυσυλλεκτική κριτική επιτροπή του FNL Guide και είναι αποτέλεσμα αμέτρητων γαστρονομικών οδοιπορικών και δοκιμών, απ’ άκρη σε άκρη της Ελλάδας, πολλών παραγωγικών debates και ανταλλαγών απόψεων, αλλά κυρίως της τεχνογνωσίας και του πάθους της πιο έμπειρης και έγκυρης ομάδας γευσιγνωστών που διαθέτει η χώρα μας.

Αναφορικά με τη διαδικασία των FNL Best Restaurant Awards, η επιτροπή αξιολογεί τα εστιατόρια με τα διάσημα πλέον αστέρια του FNL, χωρίζοντάς τα παράλληλα σε κατηγορίες με βάση τη γαστρονομική πρόταση και το στυλ τους. Η διαφοροποίηση όμως ανάμεσα στο ένα αστέρι, και τα δύο, τρία ή τέσσερα παραμένει βασικό σημείο στην φιλοσοφία αξιολόγησης του FNL. Ενώ τα εστιατόρια που κερδίζουν ένα αστέρι μπορεί να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους, δεδομένου ότι ακολουθείται η λογική του «καλό στην κατηγορία του», τα εστιατόρια με δύο, τρία ή τέσσερα αστέρια είναι απολύτως συγκρίσιμα σε ότι αφορά στη γαστρονομική τους ποιότητα. Έτσι, ενώ με ένα αστέρι μπορεί να αξιολογηθεί ένα all day restaurant, ένα bistro, αλλά και ένα πολυτελές, γαστρονομικό εστιατόριο, ως καλό στην κατηγορία του, στις επόμενες βαθμίδες, των δύο, τριών και τεσσάρων αστεριών θα πρέπει η γευστική τους ποιότητα να είναι απολύτως του ίδιου επιπέδου, ανεξαρτήτως στυλ.

Ξεκάθαρη έμφαση δίνεται στην κουζίνα της χώρας μας και στα τοπικά προϊόντα, με την ελληνική γαστρονομία να χωρίζεται σε τρεις βαθμίδες, τιμώντας τόσο τους θεματοφύλακες της παραδοσιακής κουζίνας, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για οποιονδήποτε θελήσει να αποδώσει με δημιουργικό τρόπο τις γεύσεις αυτού του τόπου, όσο κι εκείνους που την αποδίδουν εύστοχα με μια μοντέρνα αισθητική, γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα, μέχρι τους απόλυτους εκφραστές της ύψιστης εκδοχής της που μεταφράζεται ακόμη και ως μαγειρική καλλιτεχνία.

Αυτά είναι τα 12 Ειδικά Βραβεία και τα 230 εστιατόρια σε ολόκληρη την Ελλάδα που κερδίζουν ένα τουλάχιστον αστέρι το 2024όπως τα αξιολόγησε η επιτροπή των FNL Best Restaurant Awards.

Φέτος, στα έβδομα FNL Best Restaurant Awards βραβεύτηκαν 230 εστιατόρια από ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα αστέρι κερδίζουν 172 εστιατόρια και από αυτά τα 54 για πρώτη φορά. Με δύο αστέρια αξιολογούνται 48 εστιατόρια εκ των οποίων τα 19 για πρώτη φορά. Τρία αστέρια κερδίζουν 9 εστιατόρια, τα δύο από αυτά για πρώτη φορά. Τέλος, για πρώτη φορά, στα οκτώ χρόνια του θεσμού, ένα εστιατόριο πετυχαίνει την ανώτατη αξιολόγηση των τεσσάρων αστεριών! Η λίστα ολοκληρώνεται με 12 ειδικά βραβεία και βέβαια το Τop 10 της The List 2024 by FNL Best Restaurant Awards.

*ως newcomer σημειώνεται εστιατόριο που άνοιξε μετά τα προηγούμενα FNL Best Restaurant Awards και ως new entry παλαιότερα εστιατόρια που παίρνουν για πρώτη φορά (ή ξανά μετά από απουσία) αστέρι FNL.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

3 αστέρια

Διατηρούν τρία αστέρια

Delta Restaurant, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα

Elements, Canaves Oia Epitome Hotel

Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Σπονδή, Αθήνα

Squirrel, The Danai, Χαλκιδική

2 αστέρια

Κερδίζουν για πρώτη φορά δύο αστέρια

Cabbanes, Myconian Villa Collection ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Over Water, Sani Asterias, Χαλκιδική NEW ENTRY

The Private Kitchen, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMER

Διατηρούν δύο αστέρια

Hervé, Αθήνα

Le Pavillon, Αθήνα

Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα

Soil, Αθήνα

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

4 αστέρια

Κερδίζει 4 αστέρια για πρώτη φορά

Etrusco, Κέρκυρα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

3 αστέρια

Διατηρούν τρία αστέρια

Botrini’s, Αθήνα

Selene, Katikies Garden, Σαντορίνη

2 αστέρια

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά

Botrini’s, Katikies Mykonos, Μύκονος NEW ENTRY

Διατηρούν δύο αστέρια

Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Σαντορίνη

CTC, Αθήνα

Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος

Hytra, Αθήνα

Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

2 αστέρια

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά

César Meze Bar, Λίνδος-Ρόδος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Cookoovaya, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος - Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Κέρκυρα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Μαυρίκος, Λίνδος-Ρόδος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Oliviera, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMER

Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Διατηρούν δύο αστέρια

Aleria, Αθήνα

Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας

Cantina, Σίφνος

Μαραθιά, Τήνος

Noēma, Μύκονος

Pomo D’ Oro, Κέρκυρα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Amvrosia, Hyatt Regency Thessaloniki, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Βάι Εστιατόριο, Σητεία-Κρήτη NEW ENTRY

Βερσαλλίες, Καλαμάτα-Πελοπόννησος NEW ENTRY

Cremnos, Acro Suites, Αγία Πελαγία-Κρήτη NEW ENTRY

Cuvee, Aqua Blu Hotel, Κως NEW ENTRY

Flow Dine & Wine, Olea All Suites Hotel, Ζάκυνθος NEW ENTRY

Galea, Castello Infinity, Αγία Πελαγία-Κρήτη NEW ENTRY

Κυρ-Γιάννη Εστιατόριο, Νάουσα-Μακεδονία NEW ENTRY

Makris Athens, Αθήνα NEWCOMER

Manna Hotel-Restaurant, Αρκαδία- Πελοπόννησος NEWCOMER

Meraki, Cavo Tagoo, Μύκονος NEW ENTRY

Metropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel, NEW ENTRY

Rendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, Χαλκιδική NEW ENTRY

Scala Premium Seafood Bar, Μάταλα-Κρήτη NEW ENTRY

Ω3, Σίφνος NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη

Αλμυρίκι, Κάτω Αλμυρή Κορινθία- Πελοπόννησος

Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο - Κρήτη

Avli, Ρέθυμνο - Κρήτη

Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος

Barozzi, Νάξος

Bostani, Verina Hotel, Σίφνος

Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Elia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά - Αρκάδι Κρήτη

Fiore, Lesante Cape, Ζάκυνθος

Hellas, Πεύκος-Ρόδος

Kalopsia, Τήνος

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό-Μακεδονία

Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος

Metsovo 1350m, Grand Forest Metsovo, Μέτσοβο-Ήπειρος

Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως

Naos, Σαντορίνη

Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη

Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα - Κρήτη ΑΠΟ ΔΥΟ

Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος

Προσήλιο, Ζάκυνθος

Salonika, Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια

Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

Σίλφιον, Ιωάννινα -Ήπειρος

Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη

Φοίνο, Καλαμάτα -Πελοπόννησος

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Αφροδίτη, Άνω Σύμη, Βιάνος- Κρήτη NEW ENTRY

Ζέρζοβα, Αρκαδία-Πελοπόννησος NEW ENTRY

Ηλίας Ταβέρνα, Ρόδος NEW ENTRY

Κέδρος, Πάρος NEWCOMER

Λιμέρι του Ληστή, Ρόδος NEW ENTRY

Λογάρι, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο- Κρήτη NEW ENTRY

Pharaoh, Αθήνα NEWCOMER

Πέτρινο (Το), Νάξος, NEW ENTRY

Santa Pacou, Πάρος NEWCOMER

Χρύσανθος, Ιωάννινα- Ήπειρος NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Απόμερο, Καρδίτσα-Θεσσαλία

Αρακλειά, Ηρακλειά

Βάταλος, Φραγκοκάστελο - Κρήτη

Στου Βασιλαρακιού, Νάξος

Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο-Μακεδονία

Γιουβετσάκια, Αθήνα

Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Πελοπόννησος

Ηλιομανώλης, Κάννεβος - Κρήτη

Θωμάς (Ο), Σκλήθρο Φλώρινας-Μακεδονία

Καλοκαίρι, Αντίπαρος

Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

Κρίταμον, Αρχάνες - Κρήτη

Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα-Πελοπόννησος

Λεβέντης, Άνω Σταλός - Κρήτη

Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος-Πελοπόννησος

Noa Mykonos, Myconian Kyma Design Hotel, Μύκονος

Ντουνιάς, Δρακώνα - Κρήτη

Ονήσιμος, Πεζά - Κρήτη

Πανόραμα, Ασκύφου - Κρήτη

Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο

Rosa’s, Σαντορίνη

Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι -Πελοπόννησος

Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα

Χάρης, Νάξος

Χρυσόστομος, Χανιά - Κρήτη

Ωρομέδων, Κως

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

2 αστέρια

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά

Lygaria, Kea Retreat, Κέα NEWCOMER

Seeds, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Διατηρούν δύο αστέρια

Andromeda Restaurant, The Danai, Χαλκιδική

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Aristides Hotel-Restaurant, Σύρος NEWCOMER

Hygge, Σύρος NEWCOMER

Lio, Μύκονος NEW ENTRY

Koukoumi Hotel-Restaurant (Vegan), Μύκονος NEWCOMER

Διατηρούν ένα αστέρι

Alfredo’s, Regency Casino Thessaloniki, Θεσσαλονίκη

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα ΑΠΟ ΔΥΟ

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα

Lycabettus Restaurant, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

MODERN BISTRO

2 αστέρια

Κερδίζει για πρώτη φορά δύο αστέρια

Idol, Σαντορίνη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Moldee, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Διατηρούν δύο αστέρια

Vezené Athens, Αθήνα

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Gallina, Αθήνα NEWCOMER

Makris Restaurant, Domes White Coast Milos, Μήλος NEWCOMER

Merceri Food & Drinks, Αθήνα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Albergo Gelsomino, Κως

Clochard, Θεσσαλονίκη

Jerar, Αθήνα

Lost, Αθήνα

Simul, Αθήνα

Zurbaran, Αθήνα

ΓΑΣΤΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Άκρα, Αθήνα NEWCOMER

Ηλιόπετρα, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

+Τροφή, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας -Μακεδονία

Broadway, Κως

Hasika, Ρέθυμνο - Κρήτη

Θamon, Ιωάννινα

Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα

Mezen, Βόλος

Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη

Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα

Πεσκέσι, Ηράκλειο - Κρήτη

Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

3 αστέρια

Κερδίζει 3 αστέρια για πρώτη φορά

Veritable, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ

2 αστέρια

1 αστέρι

Κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά

Il Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite Hotel, Κρήτη NEW ENTRY

Napul’e, Aeolis Hotel, Τήνος NEW COMER

Διατηρούν ένα αστέρι

Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη

Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

Monzù, Αθήνα

Napul’e, Αθήνα

Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος

HIGH END BEACH RESTAURANTS

2 αστέρια

Κερδίζει δύο αστέρια για πρώτη φορά

Alemagou, Μύκονος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Διατηρούν δύο αστέρια

Scorpios, Μύκονος

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Nammos, Μύκονος NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Jackie O’ Beach, Μύκονος

Krabo, Αθήνα

FUSION & ETHNIC

2 αστέρια

Διατηρούν δύο αστέρια

Alali Restaurant, Σαντορίνη

Matsuhisa Athens, Αθήνα

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Coya Mykonos, Μύκονος NEW ENTRY

Ex-Machina, Αθήνα NEWCOMER

Kohylia, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα NEW ENTRY

Matsuhisa Paros, Avant Mar, Πάρος NEWCOMER

Nikkei, Αθήνα NEW ENTRY

Tahir, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMER

Zuma Mykonos, Μύκονος NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Birdman, Αθήνα

Byblos, Μύκονος

Freud Oriental, Αθήνα

Kinjo, Αθήνα

Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, Μύκονος ΑΠΟ ΔΥΟ

Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά - Κρήτη

NYX, Academia Hotel, Αθήνα

Sushimou, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ

2 αστέρια

Διατηρούν δύο αστέρια

Basegrill, Αθήνα

Beefbar Mykonos, Μύκονος

1 αστέρι

Κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά

Beefbar, Andronis Arcadia Hotel, Σαντορίνη NEWCOMER

Εβίβα, Κορινθία-Πελοπόννησος NEW ENTRY

Κρεοπωλείον 29, Καλαμάτα NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

Beefbar Athens, Αθήνα

Βεργιώτικο, Βέροια

Brutus Tavern, Αθήνα

Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη

Drakoulis Dry & Raw, Κολωνάκι, Αθήνα

Drakoulis Dry & Raw, Βούλα, Αθήνα

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα







ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

3 αστέρια

Κερδίζει τρία αστέρια για πρώτη φορά

Mylos By The Sea, Λέρος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

2 αστέρια

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά

Papaioannou Restaurant (Καβούρι), Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Toula’s, Κέρκυρα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Τριζόνι Exclusive, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ

Διατηρούν δύο αστέρια

Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

Τραβόλτα, Αθήνα

Varoulko Santorini, Grace Hotel, Σαντορίνη

1 αστέρι

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

Άργουρα, Αθήνα NEW ENTRY

Blue Oyster, Πάρος NEW ENTRY

Marrone de Milos, Μήλος NEWCOMER

Papaioannou Restaurant Κηφισιά, Αθήνα NEW ENTRY

Piscis, Αθήνα NEWCOMER

Sea Rock Paros, Πάρος NEWCOMER

Διατηρούν ένα αστέρι

Akti, Αθήνα

Αλλού Γυαλού, Σύρος

Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Bluefish, Αθήνα

Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος – Κρήτη

Δουράμπεης, Αθήνα

Θαλασσάκι, Τήνος

Κάβος, Ίσθμια

Μαρίνα, Χαλκιδική

Mario Restaurant & Farm, Πάρος

Milos, Αθήνα

Νόμπελος, Ζάκυνθος

Ουζερί Σκοτάδης, Αίγινα

Papaioannou Restaurant Πειραιάς, Αθήνα

Saradari Fish Restaurant, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη

Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική

Varoulko Seaside, Αθήνα ΑΠΟ ΔΥΟ

Χιώνα, Χιώνα – Κρήτη

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Ηλίας Μαμαλάκης

Βραβείο Προσφοράς στην Τοπική Παράδοση

Δημήτρης & Μιχάλης Μαυρίκος

Greek-global restaurant-brand

Nammos

Mentor & Pioneer Chef

Χριστόφορος Πέσκιας

Mentor & Pioneer Pastry Chef

Στέλιος Παρλιάρος

Restaurant manager of the year

Γιώργος Παπαγεωργίου

Καλύτερο μπαρ εστιατορίου

Scorpios

Wine director of the year

Γιάννης Καρακάσης MW

Best guilty pleasures of the year

Black Salami Ekiben Smash n’ Bun Steve’s Deli



Best wine-lists of the year

Basegrill, Αθήνα Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα Botrini’s Athens, Αθήνα Delta, Αθήνα Elements, Σαντορίνη Etrusco, Κέρκυρα Gallina, Αθήνα Lauda, Σαντορίνη Napul’e Selene, Σαντορίνη Squirrel, Χαλκιδική Σπονδή, Αθήνα Ταβέρνα Οικονόμου, Αθήνα Travolta, Αθήνα Tudor Hall, Αθήνα

The List 2024 by FNL Best Restaurant Awards



Τα δέκα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος

Αυτά είναι τα δέκα εστιατόρια που -για διαφορετικούς λόγους- μας συνάρπασαν περισσότερο αυτή τη χρονιά, αυτά που μας δημιούργησαν τα εντονότερα συναισθήματα, είναι οι δέκα «άχαστες» εμπειρίες! Είναι με δυο λόγια τα εστιατόρια εκείνα που, κατά σειρά προτεραιότητας, πρέπει να εντάξετε στο πρόγραμμά σας για το 2024.