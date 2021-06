G7: Συμφωνία για εμβόλια, Κίνα και φορολογία επιχειρήσεων

PHIL NOBLE via Getty Images

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πλούσιων εθνών (G7) εμφανίστηκαν την Κυριακή έτοιμοι να βγάλουν τον από την πανδημία και την κρίση του κορονοϊού, παρέχοντας περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων σε φτωχότερα έθνη, υποσχόμενοι να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ευδοκιμήσουν καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή και υποστηρίζοντας έναν ελάχιστο παγκόσμιο φόρο για τις πολυεθνικές εταιρείες.

Στην πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση της ομάδας εδώ και δύο χρόνια, οι ηγέτες υποσχέθηκαν να βάλουν πλάτη για την παγκόσμια υγεία, την πράσινη ενέργεια, τις υποδομές και την εκπαίδευση - θέλοντας να δείξουν ότι η διεθνής συνεργασία επέστρεψε μετά τις αναταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία και τον απρόβλεπτο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνόδου κορυφής στη νοτιοδυτική Αγγλία, οι ηγέτες της G-7 ήθελαν να δείξουν ότι αυτός ο όμιλος των πλούσιων δημοκρατιών - Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες - είναι «καλύτερος φίλος» των φτωχότερων εθνών από αυταρχικούς αντιπάλους τους, όπως η Κίνα.

«Αυτό δεν αφορά στην επιβολή των αξιών μας στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, σε δημοσιογράφους στο τέλος της παραθαλάσσιας συνόδου κορυφής στην ακτή της Κορνουάλης. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως G-7 είναι να δείξουμε τα οφέλη της δημοκρατίας και της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον υπόλοιπο κόσμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκανε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως ηγέτης, είπε ότι ήταν μια «εξαιρετική, συλλογική και παραγωγική συνάντηση» που έδειξε «ότι η Αμερική επέστρεψε στην ηγεσία του κόσμου μαζί με τα έθνη που μοιράζονται τις πιο βαθιές αξίες μας».

Ωστόσο, αυτοί που συμμετέχουν σε εκστρατείες για την υγεία και το περιβάλλον δεν εντυπωσιάστηκαν από τις λεπτομέρειες στην τελική ανακοίνωση των ηγετών.

«Αυτή η σύνοδος κορυφής της G-7 θα μείνει στην ιστορία με κακή φήμη», δήλωσε ο Μαξ Λόσον, επικεφαλής της πολιτικής ανισότητας στον διεθνή όμιλο βοήθειας Oxfam. «Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη υγείας εδώ και έναν αιώνα και μια κλιματική αλλαγή που καταστρέφει τον πλανήτη μας, απέτυχαν εντελώς να συναντήσουν τις προκλήσεις της εποχής μας».

Παρά την έκκληση του Τζόνσον να «εμβολιαστεί όλος ο κόσμος» έως το τέλος του 2022, η υπόσχεση του 1 δισεκατομμυρίου δόσεων για χώρες που ζητούν απεγνωσμένα το εμβόλιο υπολείπεται πολύ των 11 δισεκατομμυρίων δόσεων που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι απαραίτητες για να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και να σταματήσει πραγματικά η πανδημία.

Το ήμισυ της δέσμευσης της G7 προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα 100 εκατομμύρια από τη Βρετανία. Ο Καναδάς είπε επίσης ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δόσεις και η Γαλλία δεσμεύτηκε για 60 εκατομμύρια. Συνολικά, οι ηγέτες δήλωσαν ότι θα παρέχουν 870 εκατομμύρια δόσεις «άμεσα κατά το επόμενο έτος», με περαιτέρω συνεισφορές που θα συμβάλλουν στον στόχο του 1 δισ. δόσεων.

Ο Μπάιντεν είπε ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν θα είναι και το τέλος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η εξασφάλιση εμβολίων για όλο τον κόσμο είμαι μια «γιγαντιαία, υλικοτεχνική προσπάθεια» και ο στόχος μπορεί να μην επιτευχθεί μέχρι το 2023.

Η G7 τάχθηκε επίσης υπέρ ενός ελάχιστου φόρου τουλάχιστον 15% σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους ώστε να αποφεύγουν την καταβολή φόρων - μια κίνηση που υπερασπίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπάιντεν ήθελε, επίσης, να πείσει τους συναδέλφους δημοκρατικούς ηγέτες να παρουσιάσουν ένα πιο ενοποιημένο μέτωπο για να ανταγωνιστούν οικονομικά το Πεκίνο και να καταδικάσουν έντονα «τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από την Κίνα.

Η γλώσσα στην ανακοίνωση των ηγετών της G-7 για την Κίνα, πάντως, ήταν πιο ήπια από ό, τι έχουν χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Μπάιντεν δήλωσε ικανοποιημένος. Οσον αφορά την οικονομική συμπεριφορά της Κίνας, ο όμιλος των Επτά είπε ότι θα «χρησιμοποιήσει συλλογικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πολιτικές και τις πρακτικές που υπονομεύουν τη δίκαιη και διαφανή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας».

Οι ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι θα προωθήσουν τις αξίες τους ζητώντας από την Κίνα να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Σιντζιάνγκ, όπου το Πεκίνο κατηγορείται ότι διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της μειονότητας των Ουιγούρων, όπως και στην ημιαυτόνομη πόλη του Χονγκ Κονγκ.

Αλλά δεν βλέπει κάθε ευρωπαϊκή δύναμη την Κίνα τόσο σκληρά όσο ο Μπάιντεν.

«Η G7 δεν είναι ένας σύλλογος εχθρικός προς την Κίνα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Είναι ένα σύνολο δημοκρατιών που (θα) συνεργαζόταν με την Κίνα σε όλα τα παγκόσμια θέματα στα οποία η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί μας».

Ο Τζόνσον, ο οικοδεσπότης της συνόδου, ήθελε η τριήμερη συνάντηση να φέρει τη σημαία μιας «Παγκόσμιας Βρετανίας», με παγκόσμια επιρροή στην μετα-Brexit εποχή.

Ωστόσο, το ίδιο το Brexit επισκίασε αυτόν τον στόχο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην ακτή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ο Μπάιντεν εξέφρασαν ανησυχίες για προβλήματα με τους νέους εμπορικούς κανόνες ΗΒ-ΕΕ που έχουν αυξήσει τις εντάσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αλλά γενικά, η διάθεση ήταν θετική: Οι ηγέτες χαμογέλασαν στις κάμερες στην παραλία της ακτής Καρμπίς, ένα χωριό-θέρετρο που έγιναν απόρθητο φρούριο για τη συνάντηση.

Οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι μίλησαν επίσης με τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια βασιλική δεξίωση, όπου έφαγαν μπριζόλα και αστακό σε μπάρμπεκιου στην παραλία και παρακολούθησαν μια αεροναυτική παράσταση από τα «κόκκινα βέλη» της Royal Air Force.

Οι σύμμαχοι της Αμερικής ανακουφίστηκαν εμφανώς με την επιστροφή των ΗΠΑ ως εμπλεκόμενου διεθνούς παίκτη, μετά το δόγμα «Η Αμερική Πρώτα» της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τζόνσον χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «μια ανάσα καθαρού αέρα». Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ήθελε να ανοικοδομήσει τις παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την περίοδο του Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας αυτές οι συμμαχίες είχαν σοβαρές ρωγμές».

Η G7 έκανε επίσης φιλόδοξες δηλώσεις σχετικά με την εκπαίδευση των κοριτσιών, την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών και τη χρηματοδότηση πιο «πράσινων» υποδομών παγκοσμίως

Οσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, το σχέδιο «Build Back Better for the World» υπόσχεται να προσφέρει χρηματοδότηση για υποδομές - «από σιδηροδρόμους στην Αφρική έως αιολικά πάρκα στην Ασία» - για να επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σχέδιο είναι να δοθεί μια απάντηση στην πρωτοβουλία «μια ζώνη και ένας δρόμος» της Κίνας, η οποία αύξησε την παγκόσμια επιρροή του Πεκίνου.

Ολες οι χώρες της G7 έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, αλλά πολλοί περιβαλλοντολόγοι λένε ότι θα είναι πολύ αργά.

Ο φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο απευθύνθηκε στους ηγέτες μέσω βίντεο την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι η ανθρωπότητα «βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσταθεροποίησης ολόκληρου του πλανήτη».

Καθώς οι ηγέτες συναντήθηκαν πίσω από φράχτες και συρματοπλέγματα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πίσω από τα κιγκλιδώματα για να κατηγορήσουν την G-7 ότι έχασε την ευκαιρία να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή.

Ακτιβιστές μπλόκαραν τον κεντρικό δρόμο της πόλης Σεντ Αϊβς την Κυριακή, χτυπώντας τύμπανα και καθισμένοι στο δρόμο. Αλλού, εκατοντάδες σέρφερ και καγιάκερ βγήκαν στη θάλασσα για να ζητήσουν καλύτερη προστασία για τους ωκεανούς του κόσμου.

«Η G-7 έχει επίπλαστη οικολογική συνείδηση», φώναζαν οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια μιας πορείας. «Είμαστε πνιγμένοι σε υποσχέσεις, τώρα είναι η ώρα να δράσουμε».