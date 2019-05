Το Game of Thrones μιλά για το μέλλον και όχι για το παρελθόν μας

«The things I do for love»- και τι δεν κάνω για την αγάπη- λέει ο Jaime Lannister την ώρα που, δίχως σύσπαση στο πρόσωπο, γκρεμίζει από τον πύργο ένα παιδί επτά ετών, που είχε γίνει, άθελά του, μάρτυρας του αιμομικτικού έρωτα με την βασίλισσα αδελφή του. Ήταν η σκηνή, στο πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του GoT, που αιχμαλώτισε την προσοχή μας, αποκάλυψε τον χαρακτήρα της σειράς και άρχισε να χτίζει τον θρύλο της. Το γεγονός ότι στο τελευταίο επεισόδιο της όγδοης σεζόν, το αγόρι ως ανάπηρος, σοφός οικολόγος στέφεται βασιλιάς με δημοκρατική διαδικασία, δίνει, στα μάτια μου, μιαν απροσδόκητα αισιόδοξη τροπή στην πλοκή ενός τηλε-έπους, που στο μεταξύ είχε καταφέρει να γίνει το πιο σημαντικό ορόσημο του οικουμενικού ποπ πολιτισμού των ημερών μας.