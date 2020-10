Get Involved: Αιτήσεις συμμετοχής για το Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Get Involved -με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος- φέρνει στο προσκήνιο τις απόψεις και τους προβληματισμούς των νέων οικονομολόγων συμμετέχοντας στο ECB Listens. Οι απόψεις που θα υποβληθούν σε μορφή προτάσεων από τους συμμετέχοντες στο Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα σχηματοποιηθούν σε πορίσματα από την Get Involved. Με τη σειρά της η επιστημονική ομάδα της Get θα καταθέσει τα πορίσματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου των πολιτών και της Τράπεζας θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

➡️Στη λήξη του συνεδρίου θα διαμορφωθεί από την Get Involved Summary Report των ευρημάτων.

➡️Το Summary Report θα αποτελέσει μέρος του συνολικού Report που θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.