Αήθη επίθεση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλους στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Αφορμή στάθηκε μια αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε «πατριώτες φερετζέ» που εξόργισε τον Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος από τα έδρανα της Βουλής του φώναξε «αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά της γυναίκας σου από τη Γερμανία».

Η απάντηση Βελόπουλου ήταν άμεση και σε προσωπικό επίπεδο στον Καιρίδη λέγοντάς του «ήξερα ότι ήσουν «κακιά». Ακολούθησε ένας χυδαίος μονόλογος πεζοδρομίου με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να απευθύνεται στον Καιρίδη λέγοντάς του:

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα γίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτές… Όταν αντιμαχείς με ανόητο, απαντάς ανόητα… πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι ήσουν κακιά », ξανα-είπε.

Από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη μεσολάβησε σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι με τον Βελόπουλο να συνεχίζει ωστόσο ακάθεκτος και στο ίδιο ύφος λέγοντας:.

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ…μάζεμα θέλει, που@ τους μαζεύετε, ότι αδέσποτο υπάρχει το μαζεύετε».