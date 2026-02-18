Αν κάποιος πίστεψε ότι η ναυτική μεταφορά του Κυριάκου Βελόπουλου περί «ακυβέρνητων καραβιών» θα περνούσε έτσι, μάλλον δεν είχε υπολογίσει τη… «θαλασσοδαρμένη» εμπειρία της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, από το βήμα της Ολομέλειας, έβαλε στο ίδιο «καράβι» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως «όχι για καπετάνιοι, ούτε για μούτσοι δεν κάνουν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε μετά από λίγο στο βήμα της Βουλής και, με χαμόγελο που έσταζε ειρωνεία, ξεκαθάρισε: «Πολλοί ζήλεψαν τα καράβια και τους πλόες και τα πληρώματα. Ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα». Όσοι ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις λέξεις, τριγύρω από το Περιστύλιο της Ολομέλειας, εκτίμησαν πως η «σπόντα» δεν πήγαινε γενικά και αόριστα αλλά «έδειξε» πως «κατευθύνεται», εκτός άλλων προσώπων, και προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό καθώς η Ζωή μίλησε για όλους εκείνους που «με έλλειψη φαντασίας», προσπαθούν να «απομιμηθούν τη δύσκολη πλεύση της Πλεύσης Ελευθερίας που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής».

Advertisement

Advertisement

Το timing μόνο τυχαίο δεν ήταν. Με την Πλεύση Ελευθερίας να μετρά δέκα χρόνια ζωής και τα εσωκομματικά σύννεφα να πυκνώνουν – από την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου μέχρι τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας – δεν ήταν λίγοι όσοι «είδαν» στα λόγια της Ζωής Κωνσταντοπούλου μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες…