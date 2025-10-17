«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε…» είπε με νόημα το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για την απρέπεια του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, να αποκαλέσει «κακιά» τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

«Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας…» πρόσθεσε ο κ. Κακλαμάνης.

Ο καβγάς στη Βουλή

Η αντιπαράθεση στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, ξεκίνησε με με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων όταν ο κ. Καιρίδης διέκοψε τον κ. Βελόπουλο φωνάζοντας «τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;» αναφερόμενος στις καταθέσεις της συζύγου του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Στο σημείο εκείνο ο κ. Βελόπουλος είπε «άκου λίγο κύριε, θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια, έτσι; Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου, μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς, τέλος η πλάκα».

Στο σημείο εκείνο ο κ. Καιρίδης φώναζε από τα έδρανα απευθυνόμενος τόσο στον κ. Βελόπουλο όσο και σε βουλευτές του. Το προεδρείο προσπάθησε να επαναφέρει στην τάξη αλλά μάταια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε εκ νέου λέγοντας «ρε καημένο παιδί, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης, ούτε βουλευτής θα γίνεις».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απολογήθηκε προς το προεδρείο, λέγοντας πως ο κ. Βελόπουλος δεν απαντά, για να λάβει την απάντηση από την Όλγα Γεροβασίλη, πως δεν είναι διάλογος η συζήτηση. Ο κ. Βελόπουλος αφότου υπέπεσε σε απρέπειες για τις οποίες των εγκάλεσαν κι άλλοι βουλευτές από τα έδρανα, συνέχισε επί του προσωπικού λέγοντας πως «όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα» για να συμπληρώσει δείχνοντας τον Δημήτρη Καιρίδη «ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου, που έχω 500 εργαζόμενους, που τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ».

«Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μιλά μου μετά. Ήξερα ότι κακιά είσαι» είπε απρεπώς ο Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος, όταν του φώναξαν άλλοι βουλευτές «τι κακιά;», εκείνος απάντησε «το παίρνω ως κακία και όχι ως κακιά, δεν γίνεται αλλιώς. Ως κακιά άποψη, κακιά αντίληψη»

Ο κ. Καιρίδης συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο είπε: «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και τον χυδαίο λόγο. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις προς εμένα και προς την ΚΟ της ΝΔ».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι η έκρηξη Βελόπουλου προκλήθηκε μετά από ερώτημα που του υπέβαλε για τις καταθέσεις της συζύγου του σε τράπεζα της Γερμανίας. «Ο Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη ενώ αμφισβητεί τον δικό μας πατριωτισμό. Γιατί έχει καταθέσεις στη Γερμανία σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες; Ας φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός;».

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Real Fm λέγοντας: «Θέλω να καταγγείλω τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Βελόπουλου, στη Βουλή και τις εκφράσεις «πεζοδρομίου» που ακούστηκαν κυρίως για τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Καιρίδη, αλλά και συνολικά για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω καν να τα επαναλάβω. Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και θέλει να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις».