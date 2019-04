«Ghost Army»: Η νέα ταινία του Μπεν Αφλεκ για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Μπεν Αφλεκ θα σκηνοθετήσει και θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του στούντιο παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών Universal Pictures, «Ghost Army».

Η ιστορία είναι βασισμένη στο βιβλίο «The Ghost Army of World War II: How One Top-Secret Unit Deceived the Enemy with Inflatable Tanks, Sound Effects, and Other Audacious Fakery» των Ρικ Μπέγιερ και Ελίζαμπεθ Σέιλς και το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «True Detective», Νικ Πιτζολάτο. Επιπλέον, για το σενάριο η ταινία θα βασιστεί και σε πληροφορίες από το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Ghost Army».

Το «Ghost Army» ακολουθεί την ιστορία μιας μυστικής δύναμης 1,100 αμερικανών στρατιωτών η οποία βασίστηκε στα τεχνάσματα και την ψευδαίσθηση για να εξαπατήσει τους Ναζί το 1944. Μια ομάδα στρατιωτών καταφθάνει στη Γαλλία για τη διεξαγωγή μιας αποστολής. Οπλισμένη με φορτηγά γεμάτα δεξαμενές και μια μεγάλη συλλογή ηχητικών εφέ, η ομάδα δημιουργεί την ψευδαίσθηση στρατευμάτων στα Ευρωπαϊκά πεδία μάχης για να ξεγελάσουν τους Γερμανούς και να αναπτύξουν δυνάμεις στα λάθος σημεία.

Ο Αφλεκ συμμετείχε στο θρίλερ του Netflix «Triple Frontier» και έχει δυο επερχόμενες ταινίες, ανάμεσά τους και ένα δράμα με θέμα το μπάσκετ και τίτλο «Torrance». Το 2016, ο ηθοποιός σκηνοθέτησε το γκάνγκστερ δράμα εποχής «Live by Night», το οποίο κυκλοφόρησε από το στούντιο Warner Bros. Το 2012, η ταινία «Argo» την οποία ο δημοφιλής ηθοποιός σκηνοθέτησε και στην οποία πρωταγωνίστησε, κέρδισε Οσκαρ.