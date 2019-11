Ρεκόρ: Η 17χρονη Μπίλι Άιλις είναι η νεότερη υποψήφια στην ιστορία των βραβείων Grammy

Τον Μάρτιο, η Μπίλι Άιλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «When We Fall Asleep, Where Do We Go?», το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard 200, τον Απρίλιο.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 26 Ιανουαρίου. Οικοδέσποινα της βραδιάς θα είναι η τραγουδίστρια Αλίσια Κις.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές κατηγορίες για τα βραβεία Grammy 2020 έχει ως εξής.

Άλμπουμ της χρονιάς:

Bon Iver – i,i

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

Billie Eilish – When We All Fall Asleep Where Do We Go

H.E.R. – I Used to Know Her

Lil Nas X – 7

Lizzo – Cuz I Love You

Vampire Weekend – Father of the Bride

Ηχογράφηση της Χρονιάς:

Bon Iver – Hey Ma

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 rings

H.E.R. – Hard Place

Khalid – Talk

Lil Nas X – Old Town Road

Lizzo – Truth Hurts

Post Malone – Sunflower

Τραγούδι της Χρονιάς

Lady Gaga – Always Remember Us This Way

Billie Eilish – Bad Guy

Brandi Carlile – Bring My Flowers Now

H.E.R. – Hard Place

Taylor Swift – Lover

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell

Lewis Capaldi – Someone You Love

Lizzo – Truth Hurts

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Καλύτερη Pop Εμφάνιση (Solo)

Beyoncé – Spirit

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 rings

Lizzo – Truth Hurts

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Καλύτερη Pop Εμφάνιση (Ντουέτο/Group)

Ariana Grande & the Social House – Boyfriend

The Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X – Old Town Road [ft. Billy Ray Cyrus]

Post Malone – Sunflower [ft. Swae Lee]

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

Beyoncé – The Lion King: The Gift

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande – thank u, next

Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project

Taylor Swift – Lover

Καλύτερο Κλασικό Ποπ Άλμπουμ

Andrea Bocelli – Sì

Michael Bublé – Love (Deluxe Edition)

Elvis Costello & The Imposters – Look Now

John Legend – A Legendary Christmas

Barbra Streisand – Walls

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Dreamville – Revenge of the Dreamers III

Meek Mill – Championships

21 Savage – I Am > I Was

Tyler, the Creator – IGOR

YBN Cordae – The Lost Boy

Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση

Bones UK – Pretty Waste

Gary Clark Jr. – This Land

Brittany Howard – History Repeats

Karen O & Danger Mouse – Woman

Rival Sons – Too Bad

Καλύτερη Μέταλ Εμφάνιση

Candlemass – Astorolus – The Great Octopus [ft. Tony Iommi] Death Angel – Humanicide

I Prevail – Bow Down

Killswitch Engage – Unleashed

Tool – 7empest

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Tool – Fear Inoculum

The 1975 – Give Yourself a Try

Vampire Weekend – Harmony Hall

Brittany Howard – History Repeats

Gary Clark Jr. – This Land

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Bring Me the Horizon – amo

Cage the Elephant – Social Cues

The Cranberries – In the End

I Prevail – Trauma

Rival Sons – Feral Roots

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ

Big Thief – U.F.O.F.

James Blake – Assume Form

Bon Iver – i,i

Vampire Weekend – Father of the Bride

Thom Yorke – Anima

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

Daniel Caesar – Love Again [ft. Brandy]

H.E.R. – Could’ve Been [ft. Bryson Tiller]

Lizzo – Exactly How I Feel [ft. Gucci Mane]

Lucky Daye – Roll Some Mo

Anderson .Paak – Come Home [ft. Andre 3000]

Πηγή: HuffPost US