Green Panda:Τα πρώτα ΑΤΜ ανακύκλωσης παλιών smartphones είναι εδώ!

Δεν είναι αστείο! Είναι όμως «αστείο» το πόσο γρήγορα και εύκολα μπορείτε να

ξεφορτωθείτε το παλιό σας κινητό με άμεσο κέρδος τόσο για εσάς όσο και για τον

πλανήτη.



Τα Green Panda είναι τα πρώτα ΑΤΜ ανακύκλωσης smartphones που αγοράζουν

επιτόπου τη συσκευή σας και πληρώνουν για την αξία της την ίδια στιγμή.

Ένα ΑΤΜ που αντί να καταθέσετε χρήματα, καταθέτετε το παλιό σας smartphone. Κι αυτό, σας πληρώνει!



Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά: Τοποθετείτε το κινητό σας στο ΑΤΜ, γίνεται η αυτόματη αναγνώριση του μοντέλου και της κατάστασής του και υπολογίζεται η αξία του. Αν επιθυμείτε προχωράτε επιτόπου στην πώληση, με άμεση κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό σας, διαφορετικά παίρνετε τη συσκευή πίσω.Παιχνιδάκι!

Τα Green Panda «κυκλοφορούν» ήδη εντός επιλεγμένων supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ νέες τοποθεσίες θα προστίθενται κάθε εβδομάδα.



Ανακαλύψτε περισσότερα στο greenpanda.gr



Η τεχνολογία ασύρματης αναγνώρισης συσκευών της Green Panda

έχει λάβει 3 διεθνείς πατέντες ευρεσιτεχνίας.



US Patent Number – US9641997B2

European Patent Number – EP2428072B1

US Patent Number – US9866664B2

US Application Number 15/829,061 (Granted)

Green Panda Car



Και επειδή #ΜένουμεΣπίτι… ερχόμαστε εμείς σε εσάς!



Με το Green Panda Car, το φορητό μας ΑΤΜ!



Συμπληρώστε την ειδική φόρμα στο greenpanda.gr, κλείστε το ραντεβού σας και το πλησιέστερο Green Panda Car θα σας περιμένει την ώρα που θέλετε, στο

σημείο που θέλετε, για να αγοράσει την συσκευή σας, ανέπαφα και “panda” με

ασφάλεια.



Μπορείτε να καλέσετε το Green Panda Car γρήγορα και εύκολα από το παρακάτω link:

greenpanda.gr/form



*Η υπηρεσία Green Panda Car είναι αρχικά διαθέσιμη εντός Αττικής