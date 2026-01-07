Μια εξαιρετικά σπάνια γέννηση δίδυμων ορεινών γορίλων καταγράφηκε στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα, στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προκαλώντας αισιοδοξία στους κύκλους προστασίας της άγριας ζωής καθώς το είδος χαρακτηρίστηκε «απειλούμενο» το 2018.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του πάρκου, τα δύο αρσενικά δίδυμα γεννήθηκαν από την 22χρονη γορίλα Μαφούκο και εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο (3/1) από ιχνηλάτες, με τη μητέρα να τα κρατά στην αγκαλιά της. Και τα τρία ζώα φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: Reuters

Οι δίδυμες γεννήσεις στους ορεινούς γορίλες θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, αντιστοιχώντας σε περίπου 1% των γεννήσεων, αν και τα ακριβή στοιχεία είναι περιορισμένα. Η τελευταία φορά που είχαν γεννηθεί δίδυμοι ορεινοί γορίλες στο Βιρούνγκα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η ίδια η Μαφούκο είχε φέρει στον κόσμο δίδυμα και το 2016, ωστόσο και τα δύο είχαν πεθάνει μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι νεαροί γορίλες εξαρτώνται πλήρως από τη μητέρα τους και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ειδικά σε μια περιοχή όπου δρουν λαθροκυνηγοί και ένοπλες ομάδες. Οι αρχές του πάρκου έχουν θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα παρακολούθησης και προστασίας, με τους δασοφύλακες να επιτηρούν στενά την οικογένεια.

Το Βιρούνγκα είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Αφρικής, ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια και αποτελεί καταφύγιο για έναν από τους τελευταίους πληθυσμούς ορεινών γορίλων παγκοσμίως – λιγότεροι από 1.100 παραμένουν ελεύθεροι στη φύση.

(Με πληροφορίες από BBC)