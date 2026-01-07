Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος, όπως έγινε γνωστό από την Κουμουνδούρου το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1). Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δυσαρέσκειας που είχε προκύψει μετά το «άνοιγμα» του ευρωβουλευτή στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο ευρωβουλευτής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν.Φαραντούρης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Καρυστιανού περί δημιουργίας νέου κόμματος, την είχε χαρακτηρίσει «καλοδεχούμενη», προκαλώντας αντιδράσεις εντός του κόμματος.

«Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία» είχε πει, μεταξύ άλλων.

Στην ερώτηση, δε, τι είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής τον κάλεσε ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».