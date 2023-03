Guerrilla Girls: Οι ανώνυμες ακτιβίστριες στην Αθήνα με την «Τέχνη της Κακής Συμπεριφοράς»

Το τελευταίο τους βιβλίο, Guerrilla Girls: The Art of Behaving Badly, συγκεντρώνει εκατοντάδες έργα τους που υλοποιήθηκαν από το 1985 ως το 2020 και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία τέχνης του 2020 από τους New York Times και τους Los Angeles Times. Πρόσφατα, έργα τους εκτέθηκαν στους εξής χώρους: Tate Modern και Whitechapel Gallery στο Λονδίνο, Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο, Μπιενάλε της Βενετίας, Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας στη Δρέσδη, Art Basel στο Χονγκ Κονγκ και αλλού. Το σύνθημά τους: «Κάνε κάτι. Αν πετύχει, κάνε κάτι άλλο. Αν δεν πετύχει, κάνε και πάλι κάτι άλλο. Συνέχισε το πελέκημα!».