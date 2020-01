H ανθρωπότητα πιο κοντά στον όλεθρο από ποτέ άλλοτε στην ιστορία της, σύμφωνα με το «Ρολόι της Αποκάλυψης»

Bulletin of the Atomic Scientists

Πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στα «μεσάνυχτα», που συμβολίζουν τον όλεθρο της ανθρωπότητας βρίσκεται το «Ρολόι της Αποκάλυψης» (Doomsday Clock), όπως ανακοινώθηκε από το Bulletin of the Atomic Scientists- ομάδα επιστημόνων που παρατηρεί τις διεθνείς εντάσεις, αξιολογώντας πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα και την καταστροφή γενικότερα.

Το Doomsday Clock δημιουργήθηκε το 1947, και πλέον βρίσκεται 100 δευτερόλεπτα πριν τα «μεσάνυχτα»- σημείο στο οποίο δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά.

Την Πέμπτη, το συμβούλιο επιστήμης και ασφαλείας του Bulletin of the Atomic Scientists, σε συνεννόηση με το συμβούλιο που αποτελείται από τους σπόνσορες του οργανισμού (το οποίο περιλαμβάνει 13 νομπελίστες) μετακίνησε τον δείκτη από τα δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα (Two Minutes to Midnight- όπως τραγουδούν και οι Iron Maiden) όπου βρισκόταν ως τώρα, στα 100 δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η ανθρωπότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο υπαρξιακές απειλές- τον πυρηνικό πόλεμο και την κλιματική αλλαγή- που γίνονται πιο πολύπλοκες λόγω ενός πολλαπλασιαστή απειλής, του πληροφοριακού πολέμου, ο οποίος μέσω του κυβερνοχώρου υπονομεύει τις δυνατότητες της κοινωνίας να αντιδράσει. Η κατάσταση διεθνούς ασφαλείας είναι κρίσιμη, όχι απλά επειδή υπάρχουν αυτές οι απειλές, μα επειδή οι ηγέτες του κόσμου έχουν επιτρέψει να διαβρωθούν οι διεθνείς πολιτικές υποδομές για τη διαχείρισή τους».

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» έχει μετακινηθεί πιο κοντά στα μεσάνυχτα τα τρία από τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Το 2019 δεν μετακινήθηκε, ωστόσο το 2018 είχε προχωρήσει κατά 30 δευτερόλεπτα, στα δύο λεπτά. Το 2017 είχε βρεθεί στα δυόμισι λεπτά από τα τρία όπου ήταν πριν.