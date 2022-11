H αρχιτεκτονική ενός event: Knauf Episode 01 by Design Ambassador

To πρώτο event “Knauf Episode” από την Design Ambassador για την Knauf ήταν μία διήμερη απόδραση με έδρα τα Ιωάννινα και σταθμό το εργοστάσιο και το λατομείο της Knauf στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Συνεπής στη φιλοσοφία των events της, η Design Ambassador επιμελήθηκε μία εμπειρία στην οποία τα προϊόντα παρουσιάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο φιλοξενίας και one of a kind στιγμών καλής ζωής.