H METRO Running Team μέσα στο 2022, διένυσε 6.800 «Χιλιόμετρα Προσφοράς» External Inbox

1. Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα-Τρίκαλα, με 90 συμμετοχές 2. Διεθνής Ημιμαραθώνιος Δρόμος «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη, με 230 συμμετοχές 3. Race for the Cure στην Αθήνα, με 900 συμμετοχές 4. Run Greece Πάτρας, με 290 συμμετοχές 5. Run Greece Ιωαννίνων, με 360 συμμετοχές

Σχετικά με τη METRO AEBE:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market, με συνολικά 280 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.