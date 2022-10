Ο Οκτώβριος θα είναι ένας καλός (τηλεοπτικός) μήνας

. COSMOTE

Είναι ακόμη Οκτώβριος, κι έχουμε ήδη δει τόσα πολλά: καθηλωτικά ματς, εκπληκτικές πρεμιέρες και επιστροφές αγαπημένων σειρών, συγκλονιστικές ταινίες και ξεκαρδιστικά παιδικά προγράμματα. Ο τόπος των μεγάλων προβολών; Το σαλόνι μας – και ενίοτε το μετρό που μας μεταφέρει στη δουλειά. Ο χρόνος; Κυριολεκτικά όποια στιγμή το επιθυμούσαμε. Ο τρόπος; Η εγγραφή μας στην COSMOTE TV, που για άλλη μια τηλεοπτική σεζόν παίζει δυνατά, με πραγματικά ατέλειωτο περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη.

(Και) φέτος η COSMOTE TV παίζει μπάλα

Παραδοσιακά είναι οι πιο παθιασμένοι ανάμεσά μας, οπότε το δίκαιο είναι να ξεκινήσουμε από εκείνους. Ο λόγος για τους φίλαθλους, που όπως πάντα, έτσι και φέτος, θα βρουν στην COSMOTE TV ό,τι θα μπορούσαν να ψάχνουν. Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά 18 αθλητικά κανάλια φιλοξενούν περισσότερες από 90 κορυφαίες διοργανώσεις του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του τένις, του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πολλών ακόμη σπορ, ενώ ο πιο εμπεριστατωμένος δημοσιογραφικός σχολιασμός βρίσκεται ξανά στο COSMOTE SPORT.

90 Κορυφαίες διοργανώσεις στα Κανάλια COSMOTE

Εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου

Το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League έχει ήδη ξεκινήσει, και οι εραστές της στρογγυλής θεάς έχουν προβλέψει για… διαρκείας στην COSMOTE TV. Εκεί θα παίζουν αποκλειστικά για άλλη μια χρονιά 8 από τις 14 ομάδες: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ιωνικός, ΟΦΗ, Βόλος ΝΠΣ, Παναιτωλικός και ΠΑΣ Λαμία υπόσχονται μια σεζόν γεμάτη εντυπωσιακά γκολ και μεγάλες νίκες, με 4 αγώνες κάθε εβδομάδα στην κανονική περίοδο, και περισσότερους από 135 μέχρι την ανάδειξη της φετινής πρωταθλήτριας.

Μια ακόμη έκπληξη περιμένει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ΑΕΚτζήδες: για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν ένα από τα τρία νέα Super League Pass στα πακέτα Entry, Cinema ή Family και να αποκτήσουν πρόσβαση στα ξεχωριστά κανάλια που δημιούργησε η COSMOTE αποκλειστικά για να παρακολουθούν όλους τους εντός και εκτός έδρας αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας.

Κι αν η καρδιά των φανατικών του ποδοσφαίρου χτυπά στην Ελλάδα, το μυαλό τους ξέρει ότι η πραγματική μαεστρία του αθλήματος γίνεται ορατή στις παγκόσμιες διοργανώσεις – σε ορισμένες εκ των οποίων, εξάλλου, μπορούν να δουν και τις αγαπημένες τους ελληνικές ομάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, αλλά και Copa Libertadores και Copa Sudamericana θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ενώ την τιμητική τους θα έχουν και τα επιμέρους ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τα Lega Serie A, Liga Portugal, Scottish Premiership και τα κύπελλα Αγγλίας (FA Cup) και Σκωτίας (Scottish Sports Cup) να ξεχωρίζουν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τα επόμενα δυο χρόνια, στην COSMOTE TV εγκαθίστανται και η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία ποδοσφαίρου Αγγλίας, διαμορφώνοντας έτσι ένα υπερπλήρες ποδοσφαιρικό πρόγραμμα.

Μπασκετάκι κανείς;

Το άθλημα που αγαπήθηκε όσο λίγα από το ελληνικό κοινό, γνωρίζει την αποθέωσή του στο εντυπωσιακότερο πρωτάθλημα του κόσμου – το NBA, φυσικά, όπου για άλλη μια χρονιά ο Greek Freak θα κάνει τη χώρα μας περήφανη. Πέραν του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύγχρονα ιερά τέρατα του μπάσκετ, όπως ο Στεφ Κάρι, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Τζέισον Τέιτουμ και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα θα διεκδικήσουν το δαχτυλίδι του Πρωταθλητή στα αμερικανικά παρκέ, κι εμείς θα συντονιστούμε στα κανάλια COSMOTE SPORT για να μην χάσουμε ούτε μια συναρπαστική μάχη. Άλλωστε, εκεί θα βρούμε και το WNBA, μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η ACB Liga Endesa και η Turkish Basketball Super League, αλλά και το FIBA Champions League.

Δίνει γκάζι

Είστε fan του μηχανοκίνητου αθλητισμού; Η COSMOTE TV έχει προνοήσει, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες θέσεις στις πίστες και τις ειδικές διαδρομές των μεγαλύτερων διοργανώσεων του κόσμου: Formula 1, Formula 2, Formula 3, MotoGP, WRC, WRX, ERC, Extreme-E, W Series, Moto-E, Rookies Cup, Race of Champions και 24h Nurburgring, δίνουν στους λάτρεις της ταχύτητας αμέτρητες ώρες live μεταδόσεων, που κρατούν την αδρεναλίνη στα ύψη.

Μετρ της ρακέτας

Η άνοδος των Ελλήνων-αστεριών του τένις στην παγκόσμια κατάταξη στη διάρκεια των τελευταίων ετών, μας έκανε να δώσουμε στο σπουδαίο άθλημα επιτέλους την προσοχή που του αναλογούσε. Και φέτος, δεν θα χάσουμε ούτε έναν σημαντικό αγώνα, αφού στα κανάλια COSMOTE SPORT έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σπουδαία τουρνουά, όπως τα ATP World Tour Finals, ATP Masters 1000, ATP 500, ATP Next Gen Finals, Mubadala World Tennis Championship, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ITF Futures. Στέφανος Τσιτσιπάς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Ραφαέλ Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και πολλοί ακόμη σπουδαίοι τενίστες είναι δεδομένο ότι θα μας χαρίσουν στιγμές αγνού αθλητικού μεγαλείου.

Υπερθεάματα σε κάθε τερέν

Όμως η λίστα δεν τελειώνει εδώ. Η COSMOTE TV είναι αποφασισμένη να γίνει ο απόλυτος προορισμός για κάθε λάτρη του αθλητισμού, κι έτσι εξασφάλισε την αποκλειστική προβολή του National Football Football, του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου για τα επόμενα δυο χρόνια, πάνω στην ώρα για μια σεζόν γεμάτη από σημαντικά highlights. Η επιστροφή του πέντε φορές MVP Τομ Μπρέιντι, το ντεμπούτο του Έλληνα rookie Γιώρου Καρλάφτη με τους Κάνσας Σίτι Τσιφς και, φυσικά, το Super Bowl, ο μεγάλος τελικός του NFL που καθηλώνει όλο τον πλανήτη μπροστά στην οθόνη του, είναι μόνο ορισμένες από τις πιο συναρπαστικές στιγμές που θα ζήσουμε φέτος.

Οι πολεμικές τέχνες εκπροσωπούνται από τους εκρηκτικούς αγώνες του UFC και επιλεγμένους αγώνες πυγμαχίας, σημαντικοί αγώνες βόλεϊ και τελικοί CEV Champions League και CEV Cup, CEV Challenge Cup θα παρασύρουν τους φιλάθλους της πετοσφαίρισης, ενώ χάντμπολ (EHF Euro ανδρών και γυναικών, Bundesliga Handball), στίβος (World Athletics Continental Tour Gold, World Athletics Indoor Tour), padel (World Tour Padel, Premier Padel) αλλά και σκοποβολή (εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος) έχουν εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT.

Ένα επεισόδιο ακόμη

Περισσότερες από 80 πρεμιέρες σειρών και νέων κύκλων σειρών θα μας κρατήσουν παρέα στο φθινοπωρινό cocooning, ενώ στην πλούσια on demand βιβλιοθήκη θα συναντήσουμε περισσότερα από 3.800 επεισόδια σειρών και πάνω από 2.350 επεισόδια παιδικών σειρών. Το πανεύκολο μενού, που έχει παραμετροποιηθεί και εξελίσσεται διαρκώς εσωτερικά από τους ανθρώπους της COSMOTE TV, θα μας βοηθά να πλοηγηθούμε με ευκολία στο ατέλειωτο περιεχόμενο της Νο1 ελληνικής streaming πλατφόρμας, είτε την επισκεπτόμαστε από τη Smart TV, είτε από το κινητό ή το PC μας – κι αν δεν θέλουμε να παρακολουθήσουμε την ίδια σειρά με την οικογένειά μας ή το άλλο μας μισό (η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας έως 5 προφίλ και ενός ειδικού kids menu), έχουμε την ευκαιρία ταυτόχρονης θέασης από δυο συσκευές.

Παίζει δυνατά COSMOTE

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε από τώρα τα highlights της σεζόν, σίγουρα θα συμπεριλαμβάναμε το φινάλε του εμβληματικού πια «Έτερος Εγώ», με τίτλο «Έτερος Εγώ: Νέμεσις». Για άλλη μια φορά, το σενάριο αναμένεται καθηλωτικό και, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό καστ που είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να το απογειώσει, θα μας αναγκάσει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα downloading, για να παρακολουθήσουμε «ένα ακόμη επεισόδιο» στο δρόμο για το γραφείο.

Από τις νέες εισόδους, δεν πρόκειται να χάσουμε τους «Αόρατους», την πενταμελή ετερόκλητη παρέα που συνδυάζει μυστήριο και γέλιο, και που έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες στο COSMOTE TV, ενώ αγαπημένη μας επιστροφή είναι χωρίς αμφιβολία το Yellowjackets, η σειρά που απέσπασε 7 υποψηφιότητες για Emmy μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η σεζόν, και φέτος αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις που ψάχναμε, σε έναν κύκλο που ακροβατεί ανάμεσα στα ’90s και το σήμερα.

Όσοι δεν έχουν τσεκάρει ακόμη το «The Great», την άκρως σουρεαλιστική απόδοση της αυτοκρατορίας της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας, που απέσπασε 3 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, έχουν την ευκαιρία να το κάνουν έστω και φέτος, στην 3η σεζόν. Δικαστικά και ιατρικά δράματα («Your Honor» και «New Amsterdam» και «The Resident» αντίστοιχα) θα μας μεταφέρουν τις πιο συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες, ενώ οι λάτρεις του sci-fi δεν γίνεται να χάσουν τις σειρές Star Trek: Discovery και Star Trek: Strange New Worlds.

Creepshow και Chucky θα μας κρατήσουν ξύπνιους τα βράδια με αγνό τρόμο και οι καινούργιοι κύκλοι των σειρών που αγαπήσαμε θα μας κάνουν να θυσιάσουμε τον ύπνο μας για να μάθουμε τι γίνεται μετά. The Good Fight, NCIS: Hawaii, FBI: Most Wanted, FBI: International, Mc Donald & Dodds και Law and Order: Organized Crime είναι μόνο ορισμένοι από τους αγαπημένους μας τίτλους.

Στις σημαντικότερες νέες παραγωγές που έρχονται στην COSMOTE TV συγκαταλέγονται σίγουρα και το American Gigolo με τον Τζον Μπέρνταλ (στηρίζεται στην ομώνυμη ταινία των ’80s με τον Ρίτσαρντ Γκιρ) και το This England με τον Κένεθ Μπράνα στον ρόλο του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, που ακολουθεί την πορεία προς τις λανθασμένες αποφάσεις κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας το 2020.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα ήταν από μόνος του λόγος για να παρακολουθήσουμε το Tulsa King, ενώ η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Anne Rice «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» (4/10 στις 23:00) και το τηλεοπτικό remake της υποψήφιας για BAFTA ταινίας τρόμου «Let the Right One In» (11/10 στις 22.00) θα μας κάνουν να συντονιστούμε στο COSMOTE SERIES HD.

Λαμπερές πρεμιέρες στο σαλόνι

Αν δεν προλάβατε κάποια από τις μεγάλες πρεμιέρες του καλοκαιριού στο σινεμά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: το πιθανότερο είναι ότι θα τις βρείτε στον μεγάλο κατάλογο του COSMOTE TV σε blockbusters, ταινίες δράσεις, κωμικές και δραματικές ιστορίες και μεγάλα ονόματα.

Έχουμε και λέμε: Top Gun: Maverick, Θεέ μου τι σου κάναμε; 3, Hitman’s Wife’s Bodyguard, Lost City, Operation Mincemeat, The Worst Person in the World και το ευρηματικό «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once), είναι μόνο ορισμένοι από τους σημαντικότερους τίτλους, ενώ και το παιδικό σινεμά λάμπει μέσα από επιλογές όπως Sonic: Η Ταινία 2, με τον Τζιμ Κάρεϊ, Μπάντι ο Ροκ Σταρ 2 και 100% Λύκος.

Ατέλειωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους

Στα συνολικά 15 κανάλια με σειρές, ταινίες και παιδικά για κάθε γούστο (εκ των οποίων τα 4 παραγωγής COSMOTE TV), μπορούμε να εξασκηθούμε στην τέχνη του zapping – κι ό,τι δεν βρίσκεται εκεί, θα το συναντήσουμε στην on demand βιβλιοθήκη της COSMOTE TV που εμπλουτίζεται συνεχώς, έχοντας ήδη να επιδείξει πάνω από 3.800 επεισόδια σειρών και περισσότερες από 2.000 ταινίες.

Όσο για τα παιδιά; Εκείνα θα βρουν το συναρπαστικό περιεχόμενο που θα εξάψει τη φαντασία τους στα 6 κανάλια που απευθύνονται αποκλειστικά σε εκείνα (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE, duck TV), αλλά και στο πλούσιο on demand παιδικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει 830 επεισόδια αγαπημένων σειρών (Tin Tin, Kaeloo, κλπ) και πάνω από 65 ταινίες (Away, Clifford the Big Red Dog, Lego: The Movie, κ.ά.). Είπαμε: θα είναι ένας καλός τηλεοπτικός Οκτώβριος για όλους.

