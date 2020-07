H Toυρκία εξέδωσε Navtex για σεισμικές έρευνες στο Καστελόριζο

Σε επιφυλακή βρίσκονται εδώ και ώρα οι ελληνικές ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια, καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις της

Πιο συγκεκριμένα, η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας, ανήγγειλε από σήμερα 21 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου τουρκικές έρευνες στα νότια και ανατολικά του Καστελόριζου.

Η Αγκυρα ανακοίνωσε πως στην περιοχή θα πλεύσει το ερευνητικό πλοίο Οruc Reis. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, για τον λόγο αυτό, εσπευσμένα επιστρέφει στην Αθήνα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Να σημειωθεί ότι την Τρίτη ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη νήσο Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αθήνα είχε παρατηρήσει μια ναυτική κινητικότητα, κυρίως όμως ανατολικώς της Ρόδου, κάτι που οδήγησε το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) να διεξάγει τις δικές του ασκήσεις στο Μυρτώο Πέλαγος και δυτικά των Κυθήρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στον απόηχο των εξελίξεων, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, η οποία είναι σε εξέλιξη, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον διπλωματικό του σύμβουλο, Βαγγέλη Καλπαδάκη.

H τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20

Προειδοποίηση από Γερμανία

Υπενθυμίζεται ότι σχετικές με την τουρκική προκλητικότητα ήταν και οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μας, ο οποίος σήμερα πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας.

Ο Γερμανός υπουργός τόνισε συνομιλώντας με την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου πως η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις γεωτρήσεις σε ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο εάν θέλει να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

«Αναφορικά με τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε μία πολύ ξεκάθαρη θέση –το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό, επομένως η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι δυνατή μόνο εάν η Άγκυρα σταματήσει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο Μας από την Αθήνα.