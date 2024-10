📍 Chania, Crete Island



🗓️ 14-20 Oct 24 ➡️ FTX "HERCULES-24"



Members of the 🇬🇷🇪🇬🇯🇴🇸🇦🇦🇪 #SOF conduct Immediate Action Drills & Small Arms Fire Training#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson #ΔΕΠ @EgyArmySpox @ArmedForcesJO @modgovksa @modgovae pic.twitter.com/YziNb9DuUI