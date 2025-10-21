Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (21/10) ο άνδρας, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από κλαμπ στο Περιστέρι τραυμάτισε θανάσιμα με ένα μαχαίρι έναν 37χρονο άνδρα, από τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ασφάλειας κατάφεραν πολύ γρήγορα να τον ταυτοποιήσουν, καθώς διέπραξε το έγκλημα χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και αμέσως μετά επέστρεψε σε κλαμπ, όπου τον κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν διαπληκτιστεί έντονα και πριν από λίγες ημέρες, ενώ αιτία για τον καβγά φαίνεται πως είναι η εκβίαση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.