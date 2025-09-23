Στην πραγματικότητα, η ποδηλασία δεν είναι μόνο καλή για τον πλανήτη, το πορτοφόλι και τη φυσική μας κατάσταση. Επιλέγοντας αυτό το μέσο μετακίνησης αντί για το αυτοκίνητο ή το τρένο στις καθημερινές μας δουλειές, μπορούμε επίσης να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας από γνωστική εξασθένηση, όπως έδειξε μία πρόσφατη μελέτη.

Συγκεκριμένα, το ποδήλατο συνδέεται με 19% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και 22% χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με παθητικούς τρόπους μετακίνησης όπως το αυτοκίνητο, το λεωφορείο ή το τρένο.

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από μελέτη σε σχεδόν 480.000 συμμετέχοντες από τη Βρετανία, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open.

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι, αν και τα στοιχεία για τα οφέλη της «ενεργής μετακίνησης» στον γενικό πληθυσμό είναι περιορισμένα, οι συστηματικές ανασκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι συνδέεται με καλύτερη υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη. Μέχρι τώρα, ωστόσο, λίγες μελέτες είχαν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στον τρόπο μετακίνησης, τον κίνδυνο άνοιας και τις δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο.

Γιατί η ποδηλασία ωφελεί τον εγκέφαλό μας

Η ποδηλασία συνδέθηκε με περισσότερο νευρικό ιστό στον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη και τη μάθηση. Όπως επισημαίνει ο δρ. Τζο Βέργκιζε, καθηγητής και πρόεδρος της Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης: «Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι η ποδηλασία συνδέεται όχι μόνο με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, αλλά και με μεγαλύτερο ιππόκαμπο».



Παρότι τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, υπάρχουν και ορισμένες επιφυλάξεις. Όπως τονίζει η δρ. Σαντζούλα Σινγκ, επικεφαλής ερευνήτρια στο Brain Care Labs του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης: «Οι τρόποι μετακίνησης αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε μία μόνο χρονική στιγμή, οπότε δεν γνωρίζουμε πώς άλλαξαν οι συνήθειές τους με τον καιρό. Παράλληλα, τα ευρήματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο», καταλήγει.

Ο δρ. Βέργκιζε προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που κάνουν ποδήλατο τακτικά είναι πιθανόν ήδη μια πιο υγιής υποομάδα, και ότι η ποδηλασία μπορεί επίσης να λειτουργεί ως δείκτης ευνοϊκής γενετικής προδιάθεσης.

Συνολικά, όσοι επέλεγαν ενεργούς τρόπους μετακίνησης ήταν συχνότερα γυναίκες, μη καπνιστές, πιο δραστήριοι σωματικά, με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος και λιγότερα χρόνια νοσήματα. Αντίθετα, οι ομάδες ποδηλασίας περιλάμβαναν περισσότερο συχνά άνδρες με καλύτερη φυσική κατάσταση και πιο υγιεινό τρόπο ζωής από τους συνομηλίκους τους.

Σε κάθε περίπτωση, δεκαετίες ερευνών έχουν δείξει ότι η άσκηση είναι ωφέλιμη για τον εγκέφαλο. Η ποδηλασία, συγκεκριμένα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας βελτιώνοντας την καρδιοαναπνευστική μας αντοχή, αυξάνοντας τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, ενισχύοντας τη νευροπλαστικότητα και βελτιώνοντας τον μεταβολισμό.

Επιπλέον, απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και διαφορετικά είδη εγκεφαλικής εμπλοκής σε σχέση με άλλα είδη άσκησης, κάτι που μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία απέναντι στην άνοια.

Αν έχουμε «βουλιάξει» στην καθιστική ζωή για μεγάλο διάστημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε ποδήλατο, καλό είναι να συζητήσουμε πρώτα με τον γιατρό μας αν μπορούμε να αρχίσουμε άμεσα ή αν χρειάζεται σταδιακή προετοιμασία. Ακόμη και μία ή λίγες φορές την εβδομάδα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Για όσους ανησυχούμε για την ασφάλεια στους δρόμους, η στατική ποδηλασία σε εσωτερικό χώρο μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική, παρότι δεν περιλήφθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.

Με πληροροφίες από CNN Health

