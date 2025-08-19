Ξέρουμε καλά ότι η άσκηση μάς βοηθά να αισθανόμαστε καλύτερα, να προλαμβάνουμε ασθένειες και να ζούμε περισσότερο. Ωστόσο, αυτή η γνώση δεν αρκεί πάντα για να μας παρακινήσει να πάμε στο γυμναστήριο. Είτε έχουμε «φόβο γυμναστηρίου» είτε απλώς δεν μας ταιριάζει αυτό το στιλ, μπορούμε να αρχίσουμε να βελτιώνουμε την υγεία μας μέσα από απλές αλλά αποτελεσματικές αλλαγές στον τρόπο που κινούμαστε στην καθημερινότητά μας.

Η βελτιστοποίηση της κίνησης στις καθημερινές μας δραστηριότητες βασίζεται στην έννοια της «θερμογένεσης από τη μη άσκηση» (NEAT), όπως εξηγεί η Ντάνα Σάνατς, πιστοποιημένη ειδικός σε θέματα που αφορούν την άσκηση και την κινητική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει κάθε κίνηση που κάνουμε μέσα στη μέρα και δεν αποτελεί μέρος μιας επίσημης προπόνησης, όπως το περπάτημα μέχρι την κουζίνα, οι δουλειές του σπιτιού ή το να στεκόμαστε όρθιοι αντί να καθόμαστε.

Ακολουθούν 14 πρακτικοί τρόποι για να κινούμαστε περισσότερο στην καθημερινή μας ρουτίνα:

1.Όσο ζεσταίνεται το φαγητό, κάνουμε καθίσματα (squats) ή έναν μικρό γύρο στο γραφείο αντί να περιμένουμε ακίνητοι.

2.Όταν βγαίνουμε για δουλειές, παρκάρουμε όσο πιο μακριά γίνεται από τα καταστήματα για να αυξήσουμε τα βήματά μας.

3.Πηγαίνουμε στα κοντινά μαγαζιά με τα πόδια ή το ποδήλατο αντί να οδηγήσουμε. Μπορούμε να φορέσουμε στην πλάτη μας κι ένα σακίδιο με μερικά βιβλία ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο δυσκολίας.

4.Παραλείπουμε το ασανσέρ και ανεβαίνουμε τις σκάλες. Στην κυλιόμενη σκάλα περπατάμε αντί να στεκόμαστε.

5.Παραλείπουμε ένα ή δύο σκαλιά για να αυξήσουμε το εύρος κίνησης και να δυναμώσουμε τα πόδια μας.

6.Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, περπατάμε -ακόμη και εκτός σπιτιού- αντί να καθόμαστε.

7.Όσο βλέπουμε τηλεόραση, κάνουμε ασκήσεις: βάρη, καθίσματα, ασκήσεις αντίστασης ή περπάτημα/τρέξιμο σε διάδρομο.

8.Χρησιμοποιούμε γραφείο όρθιας θέσης και κάνουμε συναντήσεις σε εξωτερικό χώρο όποτε είναι δυνατόν.

9. Όσο εργαζόμαστε στο γραφείο, μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις με τα πόδια μας για ενδυνάμωση.

10.Όσο βουρτσίζουμε τα δόντια, κάνουμε ανυψώσεις γάμπας, καθίσματα ή wall sits.

11.Μεταφέρουμε τα ψώνια στο αυτοκίνητο χωρίς καρότσι για έξτρα ενδυνάμωση.

12.Ανεβάζουμε τον ρυθμό στο περπάτημα: Στοχεύουμε σε πάνω από 6,4 χλμ./ώρα.

13.Κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού πιο γρήγορα, αυξάνοντας την ένταση και τον καρδιακό ρυθμό μας.

14. Βάζουμε χρονόμετρο και περπατάμε για 5–10 λεπτά κάθε ώρα, ώστε σε μια μέρα να συγκεντρώνουμε 40–80 λεπτά περπατήματος.

Έρευνες δείχνουν ότι 60–75 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου που σχετίζεται με το παρατεταμένο κάθισμα.

Με αυτές τις μικρές αλλά σταθερές κινήσεις, μπορούμε να εντάξουμε τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε ριζικά το πρόγραμμά μας, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που συνδέονται με την καθιστική ζωή.



Με πληροφορίες από CNN Health

