House Of The Dragon: «Μην περιμένετε τη δεύτερη σεζόν το 2023»

Όποιος ήλπιζε μετά το πρόσφατο φινάλε του « House Of The Dragon » ότι η επιστροφή στο Γουέστερος έρχεται στο εγγύς μέλλον θα απογοητευθεί.

Το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του πρίκουελ του « Game Of Thrones » προβλήθηκε πριν από μία εβδομάδα, με τους φαν να ανυπομονούν για τον δεύτερο κύκλο -η ανακοίνωση είχε γίνει λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα .

«Μην το περιμένετε το ’23, νομίζω ότι θα το δούμε κάποια στιγμή στο 2024», είπε αναφερόμενος στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «House Of The Dragon», προφανώς αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα μίας άλλης σειράς στο σύμπαν του Game Of Thrones, ο Μπλόις είπε «Νομίζω ότι πιθανότατα το επόμενο θα είναι η δεύτερη σεζόν».

«Προσπαθώ να μην σχολιάζω ιδιαίτερα την ανάπτυξη, οπότε δεν υπάρχουν πολλά να πούμε, πέρα από το ότι όταν θα βρούμε το στόρι με το οποίο θα είναι ευχαριστημένος και ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν [συγγραφέας των βιβλίων στα οποία βασίζονται το Game Of Thrones και το House Of The Dragon], και εμείς, θα προχωρήσουμε».