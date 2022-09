House Of The Dragon: O συνδημιουργός Μιγκέλ Σαπότσνικ αποχωρεί δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα

CHRIS DELMAS via Getty Images

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της sequel σειράς του Game Of Thrones, ο συνδημιουργός Μιγκέλ Σαπότσνικ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το House Of The Dragon, με δήλωση του στο Hollywood Reporter.