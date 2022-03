«House of the Dragon»: Το πρίκουελ του Game of Thrones έχει ημερομηνία πρεμιέρας

House of the Dragon HBO / instagram

Το «House of the Dragon», η πρώτη spin-off σειρά του «Game of Thrones» θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου. Εκτός από την ημερομηνία πρεμιέρας, το HBO έδωσε επίσης στη δημοσιότητα νέα αφίσα και φωτογραφίες.

Βασισμένη στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» (2018), η σειρά δέκα επεισοδίων «House of the Dragon», τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν και τον εμφύλιο, γνωστό ως Dance of the Dragons, εντός της οικογένειας, που προμηνύει την αρχή του τέλους.

Το καστ αποτελούν οι Πάντι Κονσιντάιν, Ολίβια Κουκ, Έμα Ντ’Αρσι, Ματ Σμιθ, Στιβ Τουσέντ, Ρις Ίφανς, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο, Φαμπιέν Φράνκελ.

Η ημερομηνία πρεμιέρας σημαίνει ότι το «House of the Dragon» έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με την έτερη πολυαναμενόμενη σειρά fantasy, το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» της Amazon (που εκτυλίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα που αφηγείται ο Τόλκιν στη θρυλική τριλογία του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών») η πρεμιέρα του οποίου είναι στις 2 Σεπτεμβρίου.

