How to Video. Γίνε καλύτερος/η, σε λίγα λεπτά

Η μαγεία των how to videos είναι πως υπάρχουν για εμάς, πριν από εμάς. Με λίγη αναζήτηση τη στιγμή που θα το χρειαστούμε, μπορούμε να βρούμε και να μάθουμε, από το πώς θα φτιάξουμε μια συνταγή μέχρι πώς θα φτιάξουμε καλύτερους κώδικες επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω μας. Τα how to videos, όμως, είναι κάτι παραπάνω από απλά βοηθήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα. Είναι συμπυκνωμένη γνώση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως εφόδιο για το μέλλον ή να μας εκπλήξει ευχάριστα, όταν μαθαίνουμε κάτι για το οποίο θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες πληροφορίες από καιρό. Σήμερα λοιπόν, είναι μια καλή μέρα για λίγη παραπάνω γνώση. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασαν πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια ιδιαίτερα how to videos, που μας δείχνουν ότι με λίγο κόπο και όρεξη μπορούμε να φτιάξουμε πολλά περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Προτείνουμε να επισκεφτείτε τα προφίλ τους και να τα ανακαλύψετε.