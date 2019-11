HuffPost Weekend: Χοακίν Κορτές, Γιάννης Κότσιρας και «Χορός με τη σκιά μου»

«Blues in Black»

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται στο Σταυρό του Νότου Plus, από το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, για έξι μόνο παραστάσεις και παρουσιάζει την Kομέντια Eρουντίτα: «Πίτσες Μπλε».

Στη βραδιά με τίτλο Traveller, ο Γιώργος ξεδιπλώνει για άλλη μία φορά το ερμηνευτικό του ταλέντο που πλημμυρίζει την σκηνή.

Ο ίδιος παρασύρει τους ακροατές σε ένα μουσικό ταξίδι, σε επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, με σταθμούς από την προσωπική του μουσική διαδρομή αλλά και τραγούδια με ξεχωριστή θέση, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και το παγκόσμιο ρεπερτόριο.

Το εντυπωσιακό εικαστικό περιβάλλον που επιμελούνται οι Fly Theatre (Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer), με βίντεο και πολλά ολογράμματα που αλληλεπιδρούν με τον Γιώργο επί σκηνής, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την παράσταση του τραγουδιστή, που διακρίνεται για τις γεμάτες τρυφερότητα και ευαισθησία ερμηνείες του. Τον φρέσκο ήχο της παράστασης εξασφαλίζουν οι ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, στις οποίες κυριαρχεί το ηλεκτρονικό στοιχείο.

Αφορμή για το Traveller, είναι ένα νέο τραγούδι, με τον ίδιο τίτλο, σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το Traveller ακούγεται στην παράσταση και συμπεριλαμβάνεται στον καινούργιο δίσκο, που αποτελεί συνεργασία των τριών καλλιτεχνών και αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Ραχοκοκαλιά της παράστασης, πέρα από τις διασκευές - εκπλήξεις, θα είναι τα πρόσφατα τραγούδια του Γιώργου που αγαπήθηκαν από το κοινό, «Ποιος φοβάται την αγάπη», «Ηλιοφάνεια», «Je suis malade» αλλά και «How many does it take», «She walks on» από το καινούργιο αγγλόφωνο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε τον Μάιο διεθνώς.

Παίζουν οι μουσικοί :

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος : Πλήκτρα - Ενορχηστρώσεις / Δημήτρης Στασινός : Κιθάρες / Γιώργος Μπουλντής : Μπάσο / Κώστας Μυλωνάς : Τύμπανα

Info:

Εισιτήρια: Διακεκριμένη 30 ευρώ / Α′ Ζώνη 25 ευρώ / Β′ Ζώνη 20 ευρώ / Γ′ Ζώνη 15 ευρώ / Δ′ Ζώνη 12 ευρώ / Φοιτητικά , Ανέργων, ΑΜΕΑ, 65+ 12 ευρώ

Στην σκηνή στις 20:30

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Δύο ευρώ από κάθε εισιτήριο θα μετατραπεί αυτομάτως σε τρόφιμα, συνεισφέροντας στο σημαντικό έργο του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

