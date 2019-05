HuffPost Weekend: Δέκα χρόνια TEDx Athens, θέατρο στην Πειραιώς 260 και dEUS στο Fuzz

Μία νέα ομάδα που έχει αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό, ανοίγει το πρόγραμμα της Πειραιώς 260. Οι C. for Circus, που μόλις συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής πορείας, είναι από τις ομάδες που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη και ουσιαστική προσέγγιση στα έργα που πολύ προσεκτικά επιλέγουν να ανεβάσουν. Η ομαδική δουλειά, η έντονη μουσικότητα (συνθέτουν, παίζουν και τραγουδούν), η φρέσκια ματιά, τους οδήγησαν σε απανωτές παρατάσεις και sold out στην παράσταση του περασμένου χειμώνα. Για το Φεστιβάλ Αθηνών, προσεγγίζουν τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου.

C for Circus

Θάνος Σαμαράς

Χρύσιππος του Δημήτρη Δημητριάδη

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ

31 Μαΐου - 4 Ιουνίου

«Δεν ερωτευόμαστε τους άλλους. Αλλά αυτό, σε αυτούς, που μας λείπει και που ψάχνουμε για εμάς».

Με αυτή τη φράση περιγράφει ο σκηνοθέτης Θάνος Σαμαράς τον Χρύσιππο, δίνοντας το βασικό στίγμα της παράστασης.

Οι dEUS στο Fuzz Club

Την Παρασκευή 31 Μαΐου, οι Βέλγοι που κέρδισαν από την αρχή της πορείας τους μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού θα γιορτάσουν στο Fuzz Live Music Club τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «The Ideal Crash», το οποίο θα παίξουν ολόκληρο ζωντανά, αναγγέλλοντας ταυτόχρονα την επιστροφή τους με το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ της καριέρας τους.

Τραγούδια όπως τα «Sister Dew», «Instant Street», «Everybody’s Weird», «Dream Sequence #1», μαζί με τα κλασικά standards τους, «Suds & Soda», «Little Arithmetics», «For the Roses» και «Hotellounge (Be the Death of Me)» αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική βραδιά. Παράλληλα, το εμβληματικό αυτό album θα επανακυκλοφορήσει σε remastered και boxset εκδόσεις.

Η συναυλία της Αθήνας θα κλείσει το πρώτο σκέλος της ανοιξιάτικης ευρωπαϊκής περιοδείας του «Ideal Crash» η οποία θα αποτελείται από 20 συναυλίες σε μεγάλες πόλεις, όπως η Λισαβόνα, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, η Βιέννη, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο.