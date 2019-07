HuffPost Weekend: «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι», «Δάφνις και Χλόη», συναυλία - αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη

Γνωστός από την πορεία του ως ντράμερ των The Next Step Quintet, καθώς και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό τζαζ σχημάτων, ο Billy Pod αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ντράμερ της εγχώριας μουσικής σκηνής. Έχει εμφανιστεί σε συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και διεθνώς, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Πιο δραστήριος από ποτέ, ο Γιώργος βρίσκεται αυτή την εποχή στην Αμερική για την προώθηση του νέου του αγγλικού δίσκου με τίτλο «Who I’m meant to be» που κυκλοφόρησε διεθνώς στις 31 Μαΐου, ενώ την επόμενη ημέρα άρχισε να προβάλλεται το 2ο τηλεοπτικό αφιέρωμα στη συναυλία του στο Ηρώδειο από το αμερικανικό κανάλι PBS.

Ο τραγουδιστής που αγαπήσαμε για την ικανότητα του να παντρεύει το ελληνικό με το ξένο τραγούδι έρχεται με τα ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψαν γι’ αυτόν η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και όλες τις επιτυχίες, δικές του και άλλων, που αγαπήσαμε με τη φωνή του, από το «Ποιος φοβάται την αγάπη» και την «Ηλιοφάνεια» μέχρι το «Je suis malade» και το «I will wait for you».

Ο Γιώργος Περρής θα ερμηνεύσει τραγούδια και από το καινούργιο του αγγλόφωνο άλμπουμ «Who I’m Meant To Be», από το οποίο ξεχώρισαν ήδη τα singles «How Many Does It Take» και «She Walks On», καθώς και το «Γυναίκα», τη συμμετοχή του στο δίσκο «Πολιορκημένος χρόνος» των Τίτου Πατρίκιου και Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Παίζουν οι μουσικοί :

Στάθης Σούλης : Πιάνο

Κωστής Βήχος : Μπάσο

Γιώργος Καρδιανός : Κιθάρες

Κώστας Μυλωνάς : Τύμπανα

Ενορχηστρώσεις : Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Ηχοληψία : Δημήτρης Μπουρμπούλης, Γιάννης Κολεβέντης.

Προπώληση :viva.gr , Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, Γραφείο Φεστιβάλ, Κατάστημα Δαναός, Ταμείο Θεάτρου την ημέρα της παράστασης από τις 19.00.



«Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου