Το όνομά του έγινε αθάνατο από τους Blondie και χαίρει της εκτίμησης κάθε γνώστη του hip-hop γιατί είναι εκείνος που μετέτρεψε το συνηθισμένο πικάπ σε ένα όργανο ισάξιο του πιάνου ή της κιθάρας. Υπήρξε ο πρώτος DJ που κυκλοφόρησε ηχογράφηση rap και, με το Adventures on the Wheels of Steel, μύησε το κοινό στον μυστικό κόσμο των γκέτο της Νέας Υόρκης. Πολλά χρόνια και 11 άλμπουμ αργότερα, οι μεγαλύτερες, πολυπλατινένιες, επιτυχίες του, σινγκλ όπως τα «White Lines», «The Message» και «Flash to the Beat» ακούγονται ακόμη και ξεσηκώνουν το κοινό.

