HuffPost Weekend: «La Noche de los Muertos», «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» και Χειμερινοί Κολυμβητές

Olaf Herschbach / EyeEm via Getty Images

Θέατρο, live, σινεμά, πάρτυ, οι δύο συναυλίες του σπουδαίου Ζμπίκνιου Πράισνερ, το «Λευκό Ρόδο» και μια διαφορετική βόλτα στο Λουτρό των Αέρηδων.

H HuffPost προτείνει...

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

Πάρτυ

Η Μέρα των Νεκρών «La Noche de los Muertos», στο Steam Athens, που γιορτάζει το Halloween. «... Για το απόλυτο Halloween night #put_your_calavera_face_on και ντύσου ανάλογα για την πιο dark μέρα του χρόνου στο Steam Athens! Spooky σκηνικά, aerial dance shows και djs στα decks έτοιμοι για όλα. H παραδοσιακή Μεξικάνικη γιορτή “La Noche de los Muertos” αφιερωμένη στην επιστροφή των Νεκρών στον πάνω κόσμο έρχεται και μας θυμίζει πως life is too short to miss a party!». Είσοδος ελεύθερη.

Και την επομένη, Σάββατο 3 Νοεμβρίου, ο Γάλλος παραγωγός και dj Julian Jeweil συναντά το Blend για μια melodic techno νύχτα. Εκλεκτό μέλος της M_nus φαμίλιας και θαμώνας του Beatport, o Jeweil και τα extraordinary sets του πρωταγωνιστούν στην underground dance σκηνή. Σε μια πορεία που μετράει μεταξύ άλλων συνεργασίες με την Cocoon του Sven Vath, την Plus 8 Records και την Drumcode του Adam Beyer, το 2015 που τον βρήκε στην κορυφή του Beatport ως “Best techno dj” ήταν απλά η πρώτη στάση μιας εκρηκτικής διαδρομής. Τη βραδιά του Γάλλου Jeweil στην Αθήνα θα συμπληρώσουν οι Resident Djs του Blend, Mikee και Manolaco. Steam, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα.