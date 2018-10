Οι μαγικές μουσικές του Ζμπίκνιου Πράισνερ στο Μέγαρο Μουσικής

«Η μουσική μου δεν είναι κλασική, όμως ταυτοχρόνως δεν είναι και μουσική ταινιών με τη στενή του όρου έννοια. Φτιάχνω δημιουργίες. Γράφω δημιουργική μουσική με την καρδιά. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης: Ζούμε με συναισθήματα, όχι με τις ώρες στο ηλιακό ρολόι. Θα έπρεπε να μετράμε το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς...»



Έτσι περιγράφει τη μουσική του ο σπουδαίος συνθέτης Ζμπίκνιου Πράισνερ, που έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει, στις 3 και στις 4 Νοεμβρίου, δύο εφ’ όλης της ύλης συναυλίες, στο Μέγαρο Μουσικής.



Οι συναυλίες αυτές θα περιέχουν όλες τις διάσημες μελωδίες από τις ταινίες που αγαπήσαμε, και αποσπάσματα από τη συνεργασία του με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λίζα Γκέραρντ των Dead Can Dance. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα και η μοναδική φωνή της Λίζας Γκέραρντ έρχονται να μας συστήσουν ερμηνείες από τα soundtracks ταινιών «Lies We Tell» και «Valley of Shadows» ( το οποίο έχει προταθεί και για το 2018 World soundtrack Public Choice Awards), όπως και απόσπασμα από το έργο «Ημερολόγια Ελπίδας» - βασισμένο στα ημερολόγια και τα ποιήματα των παιδιών θυμάτων του Ολοκαυτώματος.



Μια άλλη σπουδαία συμμετοχή είναι αυτή της μεγάλης Ελληνίδας ερμηνεύτριας Μαρίας Φαραντούρη, η οποία θα ερμηνεύσει το σπουδαίο «Κοντσέρτο για την Ενωμένη Ευρώπη», τον «Ύμνο της Αγάπης» από την επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους με την εκπληκτική φράση: «Η αγάπη πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει...»

Ο ίδιος ο Preisner έχει πει χαρακτηριστικά: «Θα είναι για μένα μια μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία που θα συνεργαστώ με μία τόσο μεγάλη μορφή και ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, κάτι που ήταν άλλωστε και μεγάλη επιθυμία μου από παλιά».



Στις δύο συναυλίες συμμετέχουν επίσης η σπουδαία σοπράνο Εντίτα Κρζεμιέν, ο διάσημος πιανίστας Κοντράντ Μαστίλο, ο εξαιρετικός βιολιστής Ζμπίκνιου Παλέτα, αλλά και η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (διδασκαλία, προετοιμασία Καμπάνης Σαμαράς) και η Μικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης» (διδασκαλία, προετοιμασία Βασιλική Κατσούκα- Σαμαρά).



Μελωδίες όπως το «Lacrimosa», «Concerto in e minor», «Tango», «Requiem for my friend» «To Know» αλλά και τόσα άλλα αγαπημένα μουσικά θέματα του Πράισνερ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των δύο συναυλιών.